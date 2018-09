Le pagelle del Chievo - Leris pericoloso. Bene Sorrentino, male le punte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CHIEVO-TORINO 0-1 (88' Zaza)

Sorrentino 7 - Fino all'ingresso di Zaza, il Torino gli regala una domenica di grande tranquillità. Poi i granata lo chiamano in causa e lui risponde presente. Capitola proprio sull'incursione del lucano, ma è l'ultimo dei responsabili per la sconfitta.

Cacciatore 6 - Se la cava, di esperienza e non solo.

Rossettini 5,5 - Va in difficoltà con l'ingresso di Zaza, come tutta la retroguardia clivense.

Barba 6 - Decisivo nel finale su Belotti. Serve soltanto a non appesantire il passivo.

Depaoli 5,5 - Considerati avversario diretto e partita, si vede fin troppo poco in fase offensiva.

Rigoni 5,5 - Di lotta e di governo. Non brilla, ma trovare chi brilli in una partita oggettivamente brutta è missione ardua.

Radovanovic 5 - Come sopra. In occasione dell'ammonizione non sembrava aver messo cattiveria nello sbracciare, ma ha rischiato.

Giaccherini 6,5 - D'Anna lo allontana dalla porta, con l'obiettivo di avere maggiore qualità in mediana. Missione compiuta, anche a costo di perdere qualcosa in termini di produzione offensiva. (Dal 77' Hetemaj s.v. -).

Birsa 5,5 - La qualità del gioco del Chievo dipende soprattutto da lui. Il Chievo oggi non esprime un gioco particolarmente qualitativo. Al lettore il compito di completare il sillogismo. (Dal 68' Meggiorini 5 - Altri 22 minuti dopo i 24 di Firenze. Buone notizie per lui, dopo una stagione, quella scorsa, abbastanza travagliata. Però il giudizio deve limitarsi alla gara di oggi e francamente fa troppo poco).

Leris 6 - Pro: si costruisce le uniche due occasioni da gol di tutta la partita. Contro: le spreca a tu per tu con Sirigu. Ha 20 anni, gli può essere concesso di sbagliare.

Djordjevic 5 - Indecifrabile il cambio, a meno che non sia dovuto ai postumi dello scontro con Moretti alla mezz'ora. Al netto di eventuali problemi fisici, gioca 45 minuti e si vede davvero troppo poco. (Dal 45' Stepinski 5 - Se l'obiettivo di D'Anna era quello di aumentare la pericolosità dei suoi, va molto lontano dal centrarlo).