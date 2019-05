Le pagelle del Chievo - Pellissier, addio emozionante. Semper promette

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CHIEVOVERONA-SAMPDORIA 0-0

Šemper 7 - Plastico su Gabbiadini nel finale del primo tempo, strepitoso su Defrel nella ripresa. Sicuro negli interventi, ha grande presenza. Promette bene.

Bani 6.5 - Dimostra di avere un buon piede lanciando a rete Léris, gol poi annullato dal VAR. Conferma la buona prestazione contro l'Inter con un'altra gara sicura in difesa.

Cesar 6.5 - Efficace nel contrastare Quagliarella, negandogli la gioia del gol.

Barba 4 - Graziato una volta, alla seconda prende il cartellino rosso. Il terreno scivoloso non lo aiuta, ha la colpa di lasciare i suoi in dieci per un tempo.

Depaoli 6 - Alterna buoni inserimenti a svarioni che rischiano di costar caro.

Léris 6.5 - Domenica sfortunata. Segna un gol bellissimo, annullato per fuorigioco millimetrico. Si fa male poco prima dell'intervallo ed è costretto al cambio. (dal 47 pt Hetemaj 6 - Un tranquillo pomeriggio di fine campionato).

Dioussé 6 - La mediana della Sampdoria non gli dà troppo da lavorare. Nel finale prova il colpo a sorpresa impegnando Rafael.

Jaroszyński 6 - Regge l'urto facilitato anche da un avversario poco affamato.

Vignato 5.5 - Fa vedere troppo poco del suo talento. (dall'81' Kiyine sv).

Pellissier 7 - Il momento più toccante della partita, al momento della sostituzione: l'abbraccio con Quagliarella e il saluto ai propri tifosi. Con i giocatori con la partita ancora in corso a fargli il pasillo. Si è ammainata una delle ultime bandiere. (dal 73' Pucciarelli 5 Svirgola malamente la palla vittoria all'ultimo secondo).

Stępiński 5 - Diffidato, chiude la stagione rimediando un'ammonizione. Spreca un gol facile e del resto 11 reti in due anni hanno dimostrato una scarsa confidenza con la rete.