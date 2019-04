Le pagelle del Chievo - Pellissier eterno, Vignato presente e futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Risultato finale: Chievo-Parma 1-1

Semper 5,5 - Risponde presente su Gervinho, poi sbaglia la valutazione e l'uscita sul traversone di Scozzarella favorendo la rete di Kucka.

Depaoli 6 - Spinge con intelligenza, riuscendo a dare solidità anche in fase difensiva sulla corsia di sua competenza.

Bani 6,5 - Ingaggia un duello con Gervinho, riuscendo a fermarlo non sempre in maniera limpida e con l'aiuto dei compagni di reparto. Pomeriggio positivo per il centrale clivense.

Cesar 5,5 - Punito alla mezzora col giallo per un intervento in ritardo su Siligardi, perde Kucka nella circostanza dello 0-1. Ha personalità, ma commette qualche errore di troppo.

Barba 6 - Suo malgrado, incide sulla mancata convalida del gol siglato da Meggiorini. Prova a rimediare mettendosi in proprio, trovando però i guantoni di Sepe.

Leris 5,5 - Sembra avere il passo giusto, ma - in quanto a qualità - può e deve crescere. Il Chievo, però, ci punta per la prossima stagione.

Rigoni N. 5,5 - Fa legna, quando necessario. Tenta qualche giocata ma la riuscita non è assicurata.

Hetemaj 5,5 - Prezioso quando deve ripiegare, lotta come un leone ma quando avanza non riesce a dare un contributo concreto. (Dall'85' Karamoko sv - Mostra la sua personalità nei minuti finali, non ha tempo per fare di più).

Vignato 6,5 - Ha qualità e lo mostra anche se i suoi compagni lo aiutano poco nel primo tempo. Fa salire la squadra quando necessario, poi lancia a rete Meggiorini. E' il volto del nuovo corso clivense. (Dal 79' Kiyine sv - Fa densità in mediana nel finale).

Meggiorini 6,5 - Innescato praticamente mai nei primi 45', nel secondo tempo trova il gol di testa ma l'arbitro non convalida per offside di Barba. Si rifà poco dopo, sempre di testa.

Stepinski 5 - Il Chievo è praticamente mai pericoloso fino a quando resta in campo. Dal momento del cambio, la formazione di Di Carlo cambia volto. Soprattutto in attacco. (Dal 63' Pellissier 6,5 - Il suo ingresso in campo rappresenta la mossa vincente del Chievo. Nonostante l'età, è un pericolo costante per il Parma).