Le pagelle del Chievo - Pellissier un leone, Djordjevic sbaglia tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CHIEVO-LAZIO 1-1 (24' Pellissier; 66' Immobile)

Sorrentino 6,5 - Non può nulla su Immobile, e non avrebbe potuto nulla neanche sull'eventuale doppietta del 17 biancoceleste o su Badelj. Per il resto, attento quando serve e può.

Depaoli 6,5 - Promosso in entrambe le fasi di gioco. Dietro tiene testa a una vecchia volpe come Lulic, in avanti scende con una discreta frequenza.

Bani 6 - Promosso anche lui, ma con riserva. Lascia troppo spazio a Immobile sul lancio di Parolo: per sua fortuna a intervenire ci pensa il palo.

Rossettini 6 - Come il compagno di reparto, soffre quando Correa e Immobile accendono rispettivamente inventiva e accelerazione. Diffidato, salterà la prossima gara.

Barba 6 - Più a suo agio quando la difesa passa a cinque e può tornare a operare come terzo centrale

Obi 6 - Come tutto il Chievo: molto bene nel primpo tempo, decisamente meno nella ripresa. (Dal 73' Kiyine 6,5 - Ulteriore conferma. Quando entra dà la scossa, col fisico e la tecnica. Meriterebbe un posto da titolare).

Radovanovic 6,5 - Ruvido quanto serve, non patisce Badelj.

Hetemaj 6 - Il mismatch con Milinkovic è evidente, tiene botta con i suoi mezzi e a dirla tutta ci riesce.

Birsa 6,5 - Illuminante l'assist per la rete di Pellissier che porta in vantaggio i suoi. Libero di svariare sulla trequarti, è l'interruttore dei suoi. Di Carlo lo toglie per avere più centimetri. (Dal 71' Djordjevic 4,5- Ha l'occasione per dimostrare alla Lazio che poteva essere utile, la spreca. Sbaglia praticamente qualsiasi pallone gli arrivi).

Pellissier 7 - Ripaga subito la fiducia del suo allenatore. E non solo: per tutta la partita tiene alti i suoi, lotta come un leone contro difensori ben più giovani delle sue 39 primavere. Strano a dirsi, ma il Chievo sa da chi ripartire.

Meggiorini 6- Dalle parti di Strakosha si vede poco, ma aiuta tantissimo i suoi compagni sia in fase di ripiegamento che di costruzione. (Dal 60' Cacciatore 6 - Nessuno si aspettava che cambiasse la partita e non lo fa. Qualche protesta di troppo).