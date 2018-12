Le pagelle del Chievo - Pellissier versione Babbo Natale, vola Sorrentino

Chievo-Inter 1-1 (39' Perisic, 91' Pellissier)

Sorrentino 6,5 - Fa il possibile e anche di più: da applausi le due grandi parate su Icardi tra primo e secondo tempo. Incolpevole sul gol del vantaggio nerazzurro, mantiene a galla il Chievo come ormai ogni domenica.

Bani 5,5 - Contro Perisic non ha vita facile. Il croato appare inarrestabile e Bani si ritrova molte volte vittima delle sue scorribande.

Rossettini 6 - Cliente a dir poco ostico per lui questo pomeriggio. Capitan Icardi dà la percezione di poter far male da un momento all'altro, ma l'esperto difensore gialloblù non si lascia intimorire e lo fa restare stranamente a secco.

Barba 6 - L'Inter, soprattutto nella ripresa, è molto meno pericolosa dalle sue parti. E Barba di conseguenza deve limitarsi a svolgere bene compiti di ordinaria amministrazione.

Depaoli 6,5 - Prova molto convincente per il laterale di Di Carlo. Lascia qualcosa a desiderare in fase difensiva, ma soprattutto nel primo tempo spinge come un'ala vecchio stile.

Hetemaj 6 - Ci mette tutta la sua esperienza, garantendo sia quantità che qualità al centrocampo gialloblù. Prova da leader.

Rigoni 5,5 - Mezzo voto in meno rispetto al collega di reparto. Manca il guizzo giusto, si fa notare poco in mediana.

Kiyine 6 - Prestazione coraggiosa del talento classe '97 del Chievo, già protagonista in positivo nel finale della gara contro la SPAL. La sua crescita, ormai, è sotto gli occhi di tutti, anche se nell'intervallo Di Carlo lo toglie per cambiare modulo (Dal 46’ Jaroszynski 6 - Entra in campo con dinamismo e tanta voglia di fare, contribuendo ad annullare Politano sulla sua corsia).

Giaccherini 5,5 - Il ruolo di trequartista alle spalle di Meggiorini-Pellissier è sicuramente interessante. Giak piano piano sta recuperando la condizione e di conseguenza la qualità nelle giocate. Ma ancora manca qualcosa (Dal 76' Birsa 6 - Il suo ingresso in campo aumenta la pericolosità e la concretezza del Chievo, soprattutto sui calci da fermo).

Pellissier 7 - 90 minuti sufficienti e poco più, poi al 91' il regalo di Natale ai tifosi del Chievo: inserimento alle spalle dei due centrali nerazzurri e lob a scavalcare Handanovic per il gol dell'1-1. Come si può fare a meno di lui?

Meggiorini 5,5 - Non riesce a lasciare il segno, nonostante un buon tentativo dopo appena un minuto di gara e la solita reattività (Dal 60’ Stepinski 6,5 - Il gioco aereo è la specialità della casa e l'assist finale per Pellissier parla da solo. La panchina, almeno dall'inizio, sembra fargli bene).