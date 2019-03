Le pagelle del Chievo - Poco da salvare, Dioussé, disastroso finale

© foto di Federico Gaetano

TORINO-CHIEVOVERONA 3-0 - 76' Belotti, 92' Rincon, 93' Zaza

Sorrentino 6 - Non può nulla sulle tre reti.

Schelotto sv - Si fa male dopo pochi minuti. (dal 18' Depaoli 5 -Ansaldi è un brutto cliente).

Bani 5.5 - Vanifica un buon primo tempo con l'uragano granata degli ultimi minuti.

Barba 5.5 - Entra Zaza e incominciano i guai. Il secondo tempo è una costante sofferenza.

Jaroszyński 6 - De Silvestri non sfonda e tutto sommato finché è in campo la situazione è ancora tranquilla. (dal 74' Andreolli 5 - Entra e il Toro segna e dilaga. Perde il duello con Zaza nel 3-0 definitivo).

Léris 5.5 - Inizio incoraggiante che va sempre più in calando.

Rigoni 5.5 - Come Léris, si distingue per un buon primo tempo dove fa girar palla e il Chievo va. Al gol del Torino crolla il castello.

Dioussé 4 - Crolla letteralmente nel finale, con il secondo e terzo gol sulla coscienza.

Giaccherini 5 - Spreca malamente l'unica occasione del primo tempo. Per il resto fatica a sfondare.

Đorđević 5 - Fuori forma, spreca il gol del vantaggio da pochi passi.

Meggiorini 5 - Tanto movimento ma poca sostanza. (dal 64' Stepinski 5 - Viene schierato per dare più incisività in attacco, si distingue solamente per un cartellino giallo).