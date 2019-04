Le pagelle del Chievo - Prestazione desolante. Si riparta da Vignato

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: ChievoVerona-Napoli 1-3

Sorrentino 5 - Sul gol dello 0-2 si muove in ritardo e non riesce a intercettare la conclusione tutt'altro che irresistibile di Milik.

Depaoli 5.5 - Non un pomeriggio semplice, perché dalle sue parti agiscono sia Insigne che Ghoulam: non brilla, ma nemmeno sfigura.

Cesar 6.5 - A differenza di Andreolli, non commette errori evidenti. Nel finale si toglie la soddisfazione del gol.

Andreolli 5 - Colpevole sul gol che dopo 15 minuti sblocca la partita: Koulibaly gli prende il tempo e lui non riesce a fermarlo.

Barba 5.5 - Fa quel che può e non è poco quando deve difendere. Impreciso in fase di uscita.

Hetemaj 5.5 - Partita che è un po' lo specchio della stagione per il centrocampista finlandese. Doveva essere uno dei leader di questo Chievo, ma ha vissuto una stagione molto diversa da quella passata.

Dioussé 5.5 - E' il fulcro del gioco del Chievo, ma mette in evidenza note positive solo in fase di non possesso. Troppo lento quando è il Chievo che deve costruire.

Giaccherini 5.5 - Si vede poco, si sacrifica molto aiutando la difesa contro un Napoli super offensivo.

Vignato 6 - Una delle poche note liete della partita e, più in generale, della sciagurata stagione del Chievo. Classe 2000, ha buone doti tecniche e personalità: si riparta da lui. Dal 66esimo Leris - Entra a partita già segnata.

Meggiorini 6- Dopo un primo tempo anonimo, migliora nella ripresa arretrando di più il suo raggio d'azione per essere maggiormente nel vivo dell'azione. Dal 75esimo Grubac s.v.

Stepinski 5 - Troppo statico per poter mettere in difficoltà i centrali di difesa del Napoli. Dall'80esimo Kiyine s.v.