Le pagelle del Chievo - Radovanovic insuperabile, male Inglese

Risultato finale: ChievoVerona-Inter 1-2.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sorrentino 6 - Compie un paio di buone parate, evita il peggio e mantiene il Chievo in partita. Non può fare moltissimo sui gol subiti.

Cacciatore 5.5 - Un paio di buone giocate sulle corsie esterne, ma poi viene messo spesso in difficoltà dalle giocate di Perisic.

Bani 6.5 - Sui palloni alti non si fa mai sorprendere, è sempre molto attento. Limita benissimo le giocate dei nerazzurri.

Tomovic 5.5 - Qualche sbavatura di troppo, lascia spesso lo spazio per le imbucate della squadra ospite.

Jaroszyński 6 - Compie entrambe le fasi, creando diversi pericoli in avanti. Esce nel secondo tempo per via di un cambio di modulo, ma gioca una gara sufficiente. (Dal 60’ Castro 6 - Entra bene in campo, i suoi inserimenti creando sempre problemi).

Hetemaj 6 - Recupera diversi palloni e si fa trovare sempre pronto anche in inserimento. Solita gara di sacrificio.

Rigoni 6 - Quando può calcia in porta, è sempre pronto a fare densità. Come i compagni di reparto gioca una gara di attesa.

Radovanovic 6.5 - Si abbassa e si alza, seguendo il movimento di Icardi. E la sua fisicità limita l’attaccante nerazzurro.

Giaccherini 6.5 - Se il Chievo è brillante nel primo tempo è merito suo. Si muove tra le linee, non dà mai punti di riferimento. (Dal 66’ Birsa 6 - Un bell’assist, la sua qualità non si dicute).

Inglese 5.5 - Manca in profondità, non detta mai il passaggio. Bene sui palloni alti, ma fa fatica contro Skriniar.

Pucciarelli 6 - In due occasioni fa tremare i tifosi ospiti, è molto pericoloso nel primo tempo. È un punto di riferimento per tutta la squadra. (Dall’83’ Stepinski s.v.).