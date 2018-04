Le pagelle del Chievo - Rigoni sempre attento, ingenuità finale di Bani

Risultato finale: Chievo-Torino 0-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sorrentino 6,5 - Quelle poche volte che viene chiamato in causa risponde sempre presente, decisiva la sua parata nel finale su Ljajic.

Tomovic 6 - Non benissimo ad inizio gara quando viene sempre puntato da Ansaldi, meglio con il passaggio della difesa a tre nel suo ruolo abituale.

Radovanovic 5,5 - Scala da centrale difensivo e gli manca qualche movimento, tesi dimostrata quando si perde Belotti e per sua fortuna il Gallo conclude a lato.

Bani 5 - Rendimento in crescendo con il passare dei minuto, bravo ad annullare di fatto Iago Falque e sfiora poi anche il gol di testa su azione di calcio d'angolo. Perde la testa nel finale, già ammonito commette un fallo durissimo ai danni di Bonifazi prendendosi il rosso.

Cacciatore 5,5 - In perenne sofferenza l'esterno del Chievo quando viene puntato da Ansaldi, non perfetto il suo lavoro in fase difensiva questo pomeriggio. Non sfrutta poi una buona opportunità dopo un'uscita incerta di Sirigu.

Castro 5,5 - Non incide più di tanto nell'economia del gioco, l'argentino perde diversi palloni e sbagli alcuni appoggi abbastanza semplice. Una prova non da Castro. (Dal 74' Hetemaj 6 - Prova a dare freschezza al centrocampo del Chievo nel finale di gara).

Rigoni 6,5 - Il suo spostamento davanti alla difesa ha limitato Ljajic, marca da vicino il trequartista serbo del Torino senza concedergli molto spazio.

Bastien 6 - Dimostra qualche limite tecnico in questa sfida ma è uno di quelli che non si ferma mai, dimostra un buon dinamismo in mezzo al campo.

Jaroszkynsi 6,5 - Più propositivo specie nella seconda frazione rispetto al collega Cacciatore, riesce anche a limitare lo spazio per le avanzate rare di De Silvestri. (Dal 87' Depaoli sv).

Inglese 5,5 - Ha pochi palloni giocabili per colpire, non poteva fare di più davanti ad una retroguardia del Torino sempre molto attenta.

Stepinski 5 - Come del resto anche Inglese non ha occasioni per colpire, molto spesso si nasconde dietro le maglie della difesa del Torino. (Dal 79' Birsa sv).