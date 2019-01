Le pagelle del Chievo - Sorrentino dice no a Ronaldo, la difesa soffre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-ChievoVerona 3-0

(13' Douglas Costa, 45' Emre Can, 84' Rugani)

Sorrentino 7 - Incolpevole sui due gol subiti, fa quel che può nelle altre occasioni. Reattivo su Alex Sandro a inizio secondo tempo, strepitoso quando dice no a un certo Cristiano Ronaldo dal dischetto.

Tomovic 5,5 - Bernardeschi scappa un po' da tutte le parti, lui resiste come meglio gli riesce.

Bani 4,5 - Male su Rugani nel finale, rischia di chiudere anzitempo una contesa (comunque senza storia) con quella parata che vale il rigore poi sbagliato da CR7.

Rossettini 5,5 - Peccato perché nel complesso è forse il migliore dei suoi e impegna anche Perin. Macchia una buona prova partecipando alla dormita collettiva sul 3-0.

Depaoli 5 - Non gliene facciamo una colpa, ma tentare di contenere uno come Douglas Costa non dev'essere il più piacevole dei compiti. (Dal 66' Jaroszynski 5,5 - Un voto di distacco sarebbe ingiusto nei confronti del compagno. Entra quando la partita non può dire più molto, potrebbe osare qualcosa ma non lo fa).

Kiyine 6 - Non è la serata in cui fare sfoggio dei suoi numeri, ma qualche cosa buona gli riesce.

Radovanovic 5 - Troppo morbido su Dybala in occasione del 2-0 juventino, fa girare i suoi ma in fin dei conti la manovra clivense non porta lontano.

Hetemaj 5,5 - Parte bene, poi soffre inevitabilmente i mostri sacri del centrocampo bianconero. (Dal 61' Vignato 6 - Buon impatto sulla gara. Che però è già finita da un pezzo quando Di Carlo lo manda in campo).

Giaccherini 5,5 - Il più applaudito dei gialloblù, visto il suo passato. Corre e si batte, ma tra la prestazione e i ricordi dello stadio c'è una comprensibile differenza.

Pellissier 5,5 - Contribuisce alla manovra come può, chiuso nella morsa della difesa bianconera. (Dal 65' Stepinski 5,5 - Non può inventarsi palloni che non gli arrivano, in 25 minuti dal finale già scritto).

Meggiorini 6 - Suo il primo tiro in porta della gara. Sua l'unica vera occasione clivense nel secondo tempo. Gli si può contestare la mancata realizzazione, non certo l'impegno.