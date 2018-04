Le pagelle del Chievo - Sorrentino e Bani incerti, Inglese non brilla

Chievo-Sassuolo 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sorrentino 5,5 - La solita sicurezza tra i pali, bravo anche nelle uscite basse, per tutta la partita. Poi però legge male il rimbalzo sul gol di Cassata, facendosi superare dal Sassuolo.

Cacciatore 6,5 - Accompagna sempre l'azione, arrivando spesso sul fondo. E' suo il cross (deviato da Missiroli) per Giaccherini in occasione del gol.

Bani 6 - Sempre molto dinamico, gioca d'astuzia col suo fisico e chiude sempre bene. Un errore, ma da matita rossa, su un rinvio che regala un'occasione interessante al Sassuolo. Poi incerto anche sul gol di Cassata.

Gamberini 6 - Non comincia benissimo, con un duello perso con Babacar. Poi però si riscatta e si lancia sempre col tempo giusto nelle chiusure. Alla fine esce sfinito. Dal 75' Cesar s.v.

Gobbi 6 - Meno propositivo rispetto al compagno di reparto, si dosa nella spinta ma regala qualche giocata interessante.

Castro 6 - Tanta corsa, dà il suo apporto sia in fase difensiva che offensiva. Sufficiente la sua prestazione.

Radovanovic 5,5 - Meno incisivo che in altre partite, nel primo tempo è un po' in difficoltà sugli inserimenti delle mezzali del Sassuolo.

Hetemaj 5,5 - Decisivo la scorsa settimana, oggi regala la solita partita di sostanza, ma stavolta non regala nessun guizzo in fase d'attacco. Ci si aspettava di più. Dal 63' Birsa 5 - Gioca da quarto d'attacco, largo, non nel suo ruolo e si vede. Non lascia traccia lo sloveno.

Giaccherini 6,5 - Nel primo tempo non si vede praticamente mai. Poi, però, trova la conclusione vincente dall'interno dell'area di rigore con un tocco morbido, neanche tanto facile, che batte Consigli per l'1-0.

Stepinski 6 - Partita discreta del polacco. Un attaccante deve segnare e lui non ci riesce, ma si muove comunque bene e dimostra un discreto feeling con il compagno di reparto. Dal 57' Pellissier 6 - Mai pericoloso, utile alla causa subendo il fallo che vale l'espulsione di Magnanelli.

Inglese 5,5 - Solita prestazione generosa, con qualche buono spunto, ma da una come lui ci si aspetta qualcosa di più, visto anche l'uomo in meno del Sassuolo.