Le pagelle del Chievo - Sorrentino limita i danni, Pellissier eterno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sorrentino 6,5 - Il Milan avrebbe potuto sbloccare prima il punteggio e rendere più pesante il passivo se non fosse stato per gli interventi decisivi del numero 1 del Chievo, che non può nulla sui gol di Higuain e Bonaventura.

Depaoli 6 - Contiene bene Calhanoglu, a cui nega la gioia del gol a porta libera con un bell'intervento in scivolata.

Rossettini 5,5 - Higuain è un cliente difficile, ma tutto il Milan gira a meraviglia e mette pressione alla difesa del Chievo. Sfortunato a deviare il tiro di Bonaventura.

Bani 5 - Da un suo pasticcio nasce il gol che permette a Higuain di sbloccare il match. Sembra sempre in affanno contro gli avversari.

Barba 5 - Avere Suso sul proprio lato di campo, ultimamente, è una condanna per qualsiasi terzino. Lo spagnolo nel primo tempo fa impazzire la difesa clivense.

Birsa 5,5 - Regala l'unico lampo in un primo tempo da dimenticare ma fa fatica a dare qualità alla manovra della sua squadra.

Rigoni 5,5 - Sbaglia tanti passaggi e non riesce a contenere la furia agonistica dei centrocampisti avversari, soprattutto nel primo tempo. (Dal 69' Kiyine 6 - Ci mette tanta volontà, anche se è un po' troppo ruvido negli interventi).

Radovanovic 5,5 - Prova a mettere ordine e cucire il gioco, ma il Milan gioca molto bene e non dà punti di riferimento. Fa fatica a seguire gli inserimenti dei centrocampisti.

Leris 5,5 -. Nessuna giocata degna di nota, seppur riesca a effettuare un paio di cross dal fondo, mettendo in difficoltà Abate. (Dal 78' Jaroszynski s.v.).

Stepinski 6 - Lotta contro tutta la difesa rossonera e prova a far salire la squadra. L'impegno c'è, ma non era questa la partita migliore per segnare.

Pellissier 6,5 - Schierato titolare un po' a sorpresa, il totem del Chievo sfrutta al meglio l'unica occasione concessagli dal Milan e batte Donnarumma con un preciso diagonale. (Dal 67' Pucciarelli 5,5 - Avrebbe dovuto dare vivacità all'attacco dopo il gol della bandiera, ma è ben controllato dalla difesa di casa).