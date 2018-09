Le pagelle del Chievo - Stepinski cuore e gol. Magia di Birsa

Risultato finale: Roma-Chievo 2-2

Sorrentino 7 - Sui gol può pochissimo. Per il resto, se il suo Chievo riesce a portare via un punto dall'Olimpico, gran parte del merito è suo e dei suoi interventi.

Tomovic 5,5 - Spinge tanto. Forse troppo, considerando che dal suo lato ci sono Kolarov ed El Shaarawy.

Rossettini 5 - Sul gol di Cristante viene eliminato da Dzeko senza troppi problemi. Un po' in sofferenza quando gli attaccanti romanisti la mettono sulla velocità.

Barba 5,5 - Adattato a sinistra, se la cava contro un cliente difficile come Under.

Bani 6 In difesa è uno dei migliori. Difficile da superare, anches se in fase di impostazione deve crescere non poco.

Rigoni 5,5 - Un po' confusionario in certe situazioni, soffre la freschezza e la velocità di El Shaarawy. Dall'87esimo Depaoli - sv

Radovanovic 6 - Le azioni del Chievo passano quasi tutte dai suoi piedi. Le cose semplici le fa bene, forse manca l'acuto ma in generale una buona prova.

Obi 5,5 - Poco incisivo. Forse la condizione è ancora lontana e nella ripresa viene sostituito da mister D'Anna. Dal 46esimo Hetemaj - 6 Porta sostanza al centrocampo. Raramente sbaglia, a livello di posizionamento aiuta molto i compagni.

Birsa 7 - Grande partita dello sloveno. Torna spesso a centrocampo ad aiutare la manovra, salta l'uomo e arriva alla conclusione. Bellissima la rete del 2-1. Dall'83esimo Leris - sv

Giaccherini6 - Un po' assente nell'arco dei 90 minuti. Ma quando la palla arriva a lui può succedere sempre qualcosa. Come all'ultimo secondo quando rischia di beffare la Roma, non fosse per l'intervento di Olsen.

Stepinski 7 - Una gara di sacrificio assoluto, alla fine avrà corso quasi 12 km. Ma le sportellate con i difensori alla fine portano anche alla gioia personale e al gol del definitivo 2-2.