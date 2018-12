Le pagelle del Chievo - Stepinski innocuo, Kiyine illude per un tempo

Sampdoria-Chievo 2-0 (46' Quagliarella, 59' Ramirez)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorrentino 6 - Anche oggi fa quel che può parando tutto il parabile. Sorpreso sul suo palo da Ramirez, però, in occasione del 2-0.

Barba 5,5 - Efficace nel primo tempo, ma quando la Samp si accende sono guai.

Cesar 5 - In completa balia di Quagliarella e degli altri attaccanti blucerchiati nella ripresa, si fa ammonire commettendo una leggerezza che non si addice alla sua grande esperienza.

Bani 5,5 - Stesso discorso per Barba. Tiene solo 45 minuti, perché dopo l'ingresso in campo di Ramirez la Samp arriva sistematicamente in porta.

Leris 5 - Tra le pianticelle di casa gialloblù, il francese nel primo tempo copre bene, ma là davanti svirgola malamente dopo una buona iniziativa personale. Nella ripresa, invece, sparisce dal campo.

Radovanovic 5,5 - Tra gli ultimi a mollare, si sacrifica ancora una volta con tanta quantità in mediana.

Obi 5,5 - Inizia benino, così come tutto il Chievo, ma dopo appena un quarto d'ora deve uscire a causa di un problema muscolare - (Dal 14' Hetemaj 5,5 - Entra a freddo e ci mette un po' a carburare, ma nella ripresa la Samp domina in ogni settore del campo).

Jaroszynski 5,5 - È tra i più ispirati del Chievo nel primo tempo, ma Stepinski e Meggiorini non riescono a sfruttare i suoi ottimi inviti. Nella ripresa si spegne e Di Carlo lo toglie passando alla difesa a quattro (Dal 65' Depaoli 5,5 - Neanche il suo grande apporto sulle corsie laterali riesce a cambiare l'inerzia di una partita chiusa già al 59').

Kiyine 5,5 - Avvio interessante, con tanta personalità e qualità alle spalle di Meggiorini-Stepinski. Ma il suo secondo tempo è completamente l'opposto del primo. È solo un classe '97 e ancora manca comprensibilmente di continuità (Dal 70' Giaccherini 5,5 - Il suo ingresso in campo cambia poco e nulla, visto che il Chievo non riesce mai a rendersi pericoloso nel finale).

Stepinski 5 - Non sfrutta una gran palla di Jaroszynski nel primo tempo e, anche nel resto della gara, si rivela incapace di creare apprensioni alla difesa avversaria.

Meggiorini 5 - Lotta come un leone contro Andersen e Colley, ma di lui si ricorda solo un tiro alto nel primo tempo.