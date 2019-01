Le pagelle del Chievo - Stepinski non basta. Pellissier, errore decisivo

Chievo-Fiorentina 3-4

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chievo-Fiorentina 3-4

Sorrentino 6 - Subisce 4 reti, ma non è mai colpevole.

Depaoli 6,5 - Grave errore in avvio di partita, con il giovane terzino che di fatto perde Muriel lasciando il colombiano libero davanti a Sorrentino. Si riscatta alla grande con due assist decisivi e tanti cross per le punte.

Tomovic 6 - Costretto ad uscire per infortunio dopo una prima parte di gara tutto sommato positiva. (Dal 30' Cesar 5,5 - Entra a freddo, soffre la velocità di Chiesa e Muriel)

Rossettini 6 - Il migliore della retroguardia dei clivensi, fa a sportellate con Simeone e lotta per tutta la gara.

Jaroszyński 5,5 - Quando Chiesa attacca sulla fascia, sono guai per tutti. Soffre tantissimo le scorribande dell'esterno offensivo viola.

Léris 6 - Schierato in un ruolo diverso dal solito, mette in difficoltà i centrocampisti viola con la sua velocità. (Dal 70' Barba 5,5 - Entra per portare equilibrio in campo, soffre nel finale con i viola che riescono a trovare i gol della vittoria)

Rigoni 6 - Porta geometria in mezzo al campo, prova la conclusione dalla distanza senza fortuna

Hetemaj 5,5 - Si vede poco in mezzo al campo, anche quando c'è da fare legna, la sua specialità, appare un po' troppo timido.

Giaccherini 7 - Trova la rete in avvio, ma l'arbitro annulla a causa del piede di Pellissier che tocca la linea prima che il pallone sia uscito dall'area di rigore sulla rimessa di Lafont.

Stępiński 7 - Sfortunato, colpisce il palo dopo un intervento a vuoto di Vitor Hugo. Nel finale di primo tempo di riscatta e riapre i giochi con un bel colpo di testa. Guadagna il calcio di rigore del momentaneo 2-2. (Dal 78' Djordjevic 6,5 - Trova il gol della speranza del Chievo, ma non basta).

Pellissier 5 - Pareggia i conti su rigore, poi sempre su rigore si fa ipnotizzare da Lafont. Un errore decisivo ai fini del risultato.