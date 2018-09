Le pagelle del Chievo - Stepinski troppo impreciso, Leris spaesato

Genoa-Chievo 2-0 (42' Piatek, 54' Pandev)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorrentino 6 - Pronti-via ed è subito protagonista con una grande parata su Pandev. Incolpevole sul gol di Piatek, viene sorpreso dal solito Pandev nell'angolino basso a sinistra. Ma la sua prova resta comunque sufficiente.

Cacciatore 5 - Soffre molto Lazovic sulla sua fascia, senza riuscire a offrire il suo solito contributo in fase offensiva.

Tomovic 5 - Non riesce a contenere uno scatenato Piatek nel primo tempo e deve uscire all'inizio della ripresa a causa di un fastidio all'inguine (Dal 48' Depaoli 6 - Porta grande dinamismo al Chievo nella ripresa, con qualche cross interessante e una spinta continua sulla fascia destra. Nel finale deve stringere i denti dopo un forte colpo al torace).

Rossettini 5 - Piatek lo sorprende, facendo scorrere la sfera per poi insaccare l'1-0 con un buon rasoterra dopo l'assist di Lazovic. Stasera ha un cliente ostico, ma potrebbe fare di più. Così come tutta la difesa gialloblù.

Barba 5,5 - Non male da terzino quando c'è da difendere nel primo tempo, nella ripresa si sposta centrale e sfiora anche il gol dell'1-2 con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Hetemaj 4,5 - Molto impreciso, sbaglia una gran quantità di passaggi nel primo tempo e regala a Pandev il pallone del 2-0 in area di rigore prima di essere sostituito (Dal 55' Birsa 5,5 - Estro e tanta voglia di fare, dai suoi piedi nascono i pericoli maggiori per la porta del Genoa nella ripresa).

Radovanovic 5,5 - Prova a dare il suo solito apporto in termini di quantità, recuperando qualche buon pallone e coprendo bene la sua zona di campo. Ma non basta.

Rigoni 5,5 - Così come Radovanovic, lo spirito di sacrificio non manca. Manca però il guizzo che accenda la luce in mediana.

Leris 5 - D'Anna lo lancia a sorpresa dal 1', ma il giovanissimo esterno d'attacco francese non riesce a lasciare il segno, rischiando anche la doppia ammonizione in un paio di occasioni (Dal 77' Pellissier 5,5 - Viene buttato nella mischia nel finale, ma il risultato non cambia e i palloni giocabili sono davvero pochi).

Stepinski 5 - Cerca gloria con due colpi di testa, ma - a differenza del suo connazionale e coetaneo Piatek - manca di precisione sotto porta. Il senso della posizione c'è, la freddezza è ancora da acquisire.

Giaccherini 5,5 - Il più intraprendente del Chievo, almeno nel primo tempo. Perché nella ripresa gioca troppo a fasi alterne.