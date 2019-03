Le pagelle del ChievoVerona - Il tridente non brilla, che gran gol Hetemaj

© foto di www.imagephotoagency.it

Sorrentino 6,5 - Riflesso da fenomeno su Piatek, non può davvero nulla sulla traiettoria capolavoro di Biglia e sul tocco ravvicinato dello stesso polacco.

Depaoli 6 - Protagonista dell'azione più controversa della gara, quella del contatto con Piatek. In generale gioca una gara attenta, concedendo ben poco a Castillejo.

Bani 5 - Nel primo tempo un suo sorprendente "buco" apre la difesa alla discesa di Castillejo, che grazia però Sorrentino. Peggiora la serata perdendosi Piatek in occasione del raddoppio. Dall'88 Pucciarelli sv.

Andreolli 6,5 - Dalle sue parti il Chievo rischia pochissimo, una buona notizia in ottica futura per i gialloblù, visto che quest'anno il centrale ex Inter ha giocato pochissimo.

Barba 6 - Di Carlo torna a schierarlo sulla sinistra per limitare Suso: missione compiuta, con un bell'aiuto anche dello spagnolo.

Hetemaj 6,5 - L'avvitamento con cui direziona la palla in occasione del pareggio è da grande giocatore. I suoi inserimenti mettono più di una volta in ansia la difesa rossonera.

Dioussè 6 - Non fa male nel suo ruolo di collante tra reparti, esce per esigenze tattiche, con Di Carlo che sbilancia la squadra. Dal 77' Kyine sv.

Leris 6,5 - In fase di costruzione è il più convincente: suo il cross che permette a Hetemaj di impattare il match.

Giaccherini 5,5 - Nervoso, se la prende coi compagni ad ogni errore e finisce sul taccuino dell'arbitro dopo il controverso contatto tra Piatek e Depaoli.

Meggiorini 5,5 - Svaria su tutto il fronte, cercando numerosi scambi col compagno di turno, ma senza mai rendersi davvero pericoloso. Dal 77' Djordjevic sv.

Stepinski 5,5 - Quello che ad Hetemaj riesce, al polacco stasera difetta. Poco insidioso, il Chievo lo cerca poco dal fondo e ben presto si ritrova stretto dalla morsa Musacchio-Romagnoli.