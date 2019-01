Le pagelle del Cittadella - Il tandem non lega, Ghiringhelli provvidenziale

Risultato finale: Crotone-Cittadella 0-0

Paleari 6 - La presa in due tempi su Firenze è la giocata dal coefficiente di difficoltà più elevato del suo pomeriggio. Allo scadere disinnesca il break di Kargbo, agevolato dalla deviazione in scivolata provvidenziale di Ghiringhelli.

Cancellotti 5,5 - Preso d'infilata in alcune situazioni che per sua fortuna non sortiscono effetti. Abbina una fase difensiva in chiaroscuro all'appoggio pressoché inesistente alla manovra. Bloccato nelle retrovie, rimane in sordina per gran parte del match.

Camigliano 6 - Fa buona guardia in coppia con Adorni e blinda lo specchio di Paleari. Efficace anche nei duelli di fisico contro un cliente scomodo come Simy. L'unico neo è un intervento da tergo sul nigeriano che gli costa il giallo. Alza bandiera bianca per infortunio in avvio di ripresa. (Dal 60' Drudi 6 - Mezz'ora finale senza sbavature).

Adorni 5,5 - Un suo accorcio su Kargbo all'ottantaduesimo evita guai peggiori. Si prende però troppi rischi: dopo più di un'avvisaglia sfiora la frittata nel finale facendosi scippare palla da Simy, che per poco non propizia il gol-vittoria del classe '99.

Ghiringhelli 6,5 - Alterna discretamente le due fasi, pur cercando invano di sorprendere alle spalle Sampirisi. Contributo ok senza strafare, nell'extra-time impreziosisce la sua gara con il salvataggio provvidenziale sul tiro a colpo sicuro di Kargbo.

Proia 5,5 - La sua gara dura un tempo e non propone di fatto spunti. Scolastico in palleggio e in contenimento, trova di rado sbocchi ed è inghiottito dagli indugi di una mediana che arranca quando c'è da far gioco. Dopo l'intervallo lo rileva Settembrini. (Dal 46' Settembrini 6 - Entra subito in partita e spaventa Cordaz con un bel destro piazzato. Ammonito per uno sgambetto su Benali).

Iori 6 - Uomo d'esperienza e leader carismatico. La partita è chiusa e i ritmi non accennano ad alzarsi: così il suo senso tattico diventa valore aggiunto. Spende il fallo su Kargbo e rimedia un'ammonizione che gli farà saltare la prossima.

Branca 5,5 - Non riesce a valicare la linea opposta e si limita a giocare in orizzontale. Innocuo e mai sotto i riflettori. Rimedia parzialmente con la generosità in fase di non possesso.

Siega 5,5 - Difficoltà patenti nella prima metà a raccordare i reparti. Si accende con un assolo concluso da un destro strozzato, fatto preda in allungo da Cordaz. Nel secondo tempo la musica non cambia, cala a picco nei venti minuti finali.

Finotto 5 - Macchinoso e indeciso nelle rare occasioni in cui si ritrova la sfera tra i piedi. Una sua zuccata in mischia per poco non sorprende Cordaz. Intesa da affinare con il neo-acquisto Diaw.

Diaw 5 - Approccio non incoraggiante: slegato dalle trame dei suoi, complice il rifornimento insufficiente della mediana. Rimedia un giallo dopo trentuno minuti per una trattenuta a metà campo. Il feeling con Finotto non decolla e lui fa il solletico ai centrali opposti. (Dal 65' Panico 5,5 - Ingresso che non smuove alcun equilibrio).