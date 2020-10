Le pagelle del Club Brugge: Vanaken glaciale, De Katelaere si accende ad intermittenza

vedi letture

Club Brugge-Lazio 1-1

Marcatori: 14' Correa, 42' Vanaken

Mignolet 6,5 - Nessun intervento degno di nota per il portiere che si vede costretto a capitolare in occasione della conclusione di Correa, sulla quale poco può fare, nella prima frazione. Nella ripresa, però, ha il grande merito di stoppare la conclusione di Milinkovic-Savic salvando il risultato

Mata 6 - Prova ordinata la sua senza sbavature macroscopiche. Attento, pulito, puntuale, sempre pronto a chiudere i varchi che si creano tra le maglie del Bruges.

Kossounou 5,5 - Colpevole quanto il compagno di reparto sul gol laziale quando si schiaccia troppo lasciando spazio che Correa trasforma in oro. Prova a rimediare puntando tutto sulla forza fisica, ma non sempre riesce ad ottenere il risultato sperato.

Deli 5 - Fa del fisico la sua forza, ma è grave la colpa sul gol subito quando non attacca Correa lasciandolo libero di calciare. Troppo statico il difensore che soffre la rapidità dell'argentino

Diatta 6 - Sulla fascia destra mette in scena un duello tutto corsa con Fares, uscendone spesso vincitore. Nella ripresa, poi, aumenta i giri del motore causando non pochi grattacapi da quella parte alla difesa laziale

Rits 6,5 - Si conquista il rigore quasi allo scadere del primo tempo che indirizza il match e vale il pari, poi sfiora il gol in un paio di occasioni con i suoi inserimenti in area: una spina nel fianco per la retroguardia laziale che fa fatica a contenerlo e un'arma in più per i suoi, sempre pronti a cercarlo in area avversaria.

Vormer 6 - Più quantità che qualità per lui che ha nel dinamismo il punto forte. Rincorre chiunque passi dalle sue parti non disdegnando di impostare la manovra quando serve. Qualche errore di troppo, ma la sua è una prova comunque sufficiente.

Vanaken 7 - Glaciale dagli undici metri quando spiazza Reina e rende madornale l'errore di Patric. Qualità e quantità per il centrocampista che oltre al gol offre una partita a tutto tondo.

Sobol 6 - La sua spinta sulla fascia sinistra è ineusauribile, anche a costo di perdere un po' di lucidità in fase offensiva tanto che ha sui piedi la palla giusta per segnare, ma conclude malamente fuori

Bonaventure 6 - Si muove su tutto il fronte offensivo, i compagni si fidano di lui e lo cercano spesso e volentieri. Non riesce a trovare la via del gol, ma con la sua mobilità mette sempre in apprensione la retroguardia laziale. Dal 88' Krmencik s.v.

De Katelaere 5,5 - Il talentino del Bruges si accende a intermittenza: nel primo tempo si divora il pari, poi cerca di rifarsi ma questa non è la sua serata. Dal 83' Lang s.v.