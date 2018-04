Le pagelle del Crotone – Cordaz migliore in campo, bene la difesa

Risultato finale: Crotone-Juventus 1-1.

Cordaz 7 - Compie due interventi clamorosi, uno dei migliori in campo. Le sue parate regalano il pareggio al Crotone, prestazione maiuscola.

Faraoni 5 - Bene nell’impegno, si sacrifica molto. Ma Douglas Costa è immarcabile, non lo prende quasi mai.

Ceccherini 6 - Gestisce molto bene un cliente non facile come Higuain. Molto bene in fase di contenimento, lascia poco spazio.

Capuano 6 - Come il compagno di reparto gioca una buona gara, anche se commette qualche sbavatura in più. Da sottolineare l’atteggiamento.

Martella 6.5 - Una prestazione maiuscola, con tantissime accelerazioni sulla corsia di competenza. E dà una gran mano in difesa, prendendo tutti i palloni sul secondo palo.

Stoian 6 - Non forza mai la giocata, verticalizza solo quando trova spazio. E si inserisce anche molto bene. (Dal 77’ Sampirisi 6 - Entra bene in campo, dà il suo contributo in difesa).

Mandragora 6 - Molto bene in mezzo al campo, gestisce molti palloni e spende falli intelligenti che spezzano il ritmo.

Barberis 5.5 - Si vede poco e spesso lascia troppi spazi. Quando deve rischiare il passaggio si tira spesso indietro.

Diaby 6 - Inizia in maniera molto timida, ma poi si scatena e mette in difficoltà la Juventus in diverse occasioni. (Dal 63’ Trotta 6.5 - Il suo ingresso in campo spacca la partita. Pressa tutti, è praticamente ovunque).

Simy 7 - Quando prende palla è macchinoso e spesso perde la sfera, anche se si impegna moltissimo. Poi si inventa un gol che praticamente riapre il campionato.

Rohdén 6 - Nel primo tempo è uno dei più propositivo, nella ripresa si inserisce meno in area di rigore. (Dall’87’ Ajeti s.v.).