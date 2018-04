Le pagelle del Crotone - Cordaz migliore in campo, delude Stoian

Risultato finale: Genoa-Crotone 1-0.

Cordaz 6.5 - Sul gol poteva fare davvero poco, nel finale compie un mezzo miracolo su Bertolacci. Sempre attento quando viene chiamato in causa.

Faraoni 5.5 - Qualche errore di troppo, come in occasione del gol dove non si alza in tempo, nonostante il fallo. Sbaglia anche in fase di costruzione, non una buona prestazione.

Ceccherini 6 - Non ha molto lavoro da compiere, ma si fa trovare sempre pronto. Lascia poco spazio, gestisce molto bene la linea difensiva.

Sampirisi 6 - Come il compagno di reparto non sbaglia molto, è sempre attento e limita Galabinov. Bene anche in marcatura su Pandev.

Martella 5.5 - Non soffre molto, anche perché non arrivano pericoli dalle sue parti. Rischia un pochino quando Medeiros si decentra.

Stoian 5 - Delude molto, non riesce quasi mai a dare la qualità al centrocampo del Crotone. Male anche in inserimento. (Dall' 80’ Tumminello 5.5 - Non dà mai lo strappo giusto alla propria squadra).

Ajeti 5.5 - Fa densità, ma in alcune giocate va in netta difficoltà. Partita davvero sottotono per il centrocampista albanese. (Dal 46' Barberis 5.5 - Zenga vuole più qualità, ma non riesce mai a cambiare il passo).

Mandragora 5 - Mancano moltissimo le sue giocate senza palla, non si inserisce quasi mai. Si vede poco, il Genoa lo limita senza problemi.

Trotta 5 - Fa molto movimento, ma non trova la posizione giusta. Ha pochissime occasioni da gol. (Dall' 84’ Diaby s.v.).

Simy 6 - Buona prova, soprattutto nel secondo tempo. Si sacrifica molto in fase di non possesso, spesso fa salire la squadra.

Ricci 6 - Si divora una grandissima occasione di testa, quando accelera trova sempre la giocata. Si muove molto sulla corsia esterna.