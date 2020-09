Le pagelle del Crotone - Cordaz nota lieta, Marrone da dimenticare

vedi letture

Cordaz 6,5 - Se nel primo tempo il Milan passa solo su rigore gran parte del merito è dell'estremo difensore che sfodera almeno 3 interventi da campione. Nella ripresa non viene quasi mai chiamato in causa, ma evita comunque un passivo che poteva essere più pesante

Magallàn 6 - Prova ordinata del difensore: dove non arriva con la tecnica ci mette il fisico, uno degli ultimi a mollare

Marrone 5 - Macchia una prova ordinata con il fallo da rigore su Rebic: il suo intervento fuori tempo costa caro al Crotone. Nella ripresa non migliora; una giornata no per il centrale

Golemic 6 - Il Milan gioca soprattutto dalla sua parte e lui è costretto ad accentrarsi per coprire l'entrata in area dei centrocampisti avversari. Una partita attenta per il difensore che però non basta ad evitare la sconfitta.

Pereira 5,5 - Dalla sua parte ha Hernandez, un cliente non certo semplice: lo soffre quando deve difendere, si vede annullare quando prova a spingere. Un pomeriggio complicato nel quale non riesce a far vedere il suo talento. (Dal 71' Reca 5,5 - entra in campo quando il risultato è ormai compromesso, difficile incidere in questa situazione)

Messias 6 - Uno dei più positivi e non è un caso se il tiro più pericoloso, proprio in avvio di match, parte dal suo sinistro: qualità e quantità per lui, ma non basta per salvare il Crotone dalla sconfitta.

Cigarini 5,5 - Spetta a lui il compito di gestire i tempi della manovra di Stroppa, ma quella contro il Milan non sembra essere la partita giusta. Una gara soprattutto di sacrificio la sua, passata a cercare di coprire e a distruggere il gioco altrui più che a crearlo

Zanellato 5,5 - Inizia bene, poi qualche errore in appoggio gli toglie fiducia. Non basta l'impegno e il moto perpetuo al centrocampista tanto che Stroppa lo toglie dalla contesa a fine primo tempo (dal 46' Henrique 5 - Sanguinoso il pallone perso nella propria trequarti campo e che vale il raddoppio rossonero. Non certo il miglior biglietto da visita per iniziare un match che non lo vede mai protagonista)

Molina 6 - Un motorino inesauribile sulla fascia, un moto perpetuo a servizio della squadra: ingaggia il duello con la coppia Calabria-Saelemaekers sulla destra non sfigurando e facendosi notare soprattutto per un paio di rientri in difesa da applausi.(Dal 83' Rispoli s.v)

Simy 5 - Mai in partita, non riesce ad essere un valore aggiunto nell'attacco dei calabresi. Nessuna occasione degna di nota per lui, troppo poco anche se di fronte c'era un Milan che sta attraversando un ottimo momento di forma.

Dragus 5,5 - Parte bene muovendosi su tutto il fronte il fronte avversario, poi arrivano meno palloni e lui, stretto nella morsa dei difensori rossoneri, non riesce a garantire giocate di qualità. (Dal 71' Vulic 5,5 - il Crotone non si affaccia quasi mai dalle parti di Donnarumma, i palloni giocabili si contano sulle dita di una mano e lui non incide )