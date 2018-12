Le pagelle del Crotone - Cordaz, parata che vale il pari. Budimir affamato

Risultato finale: Crotone-Venezia 1-1

Cordaz 6,5 - Se Budimir segna lui confeziona il pareggio, grandissima la sua parata sul destro ravvicinato di Bruscagin subito dopo il pari del croato. Non ha responsabilità invece sulla rete di Marco Modolo.

Sampirisi 6 - Mai veramente in difficoltà per tutto il corso della partita, prova a dare una mano ad un Faraoni in difficoltà. Per il resto il Venezia attacca pochissimo lungo il suo versante.

Vaisanen 6,5 - Il migliore della retroguardia del Crotone, i palloni alti sono tutti i suoi al centro della difesa pitagorica. Soffre pochissimo Nicola Citro che non riesce a pungere dalle sue parti.

Golemic 5,5 - Si prende un giallo per un fallo evitabile ai danni di Di Mariano, ci ha provato di testa nel finale di primo tempo ma tutto solo in area di rigore non è riuscito ad inquadrare la porta di Vicario. (Dal 46' Stoian 6,5 - Il suo ingresso in campo cambia il volto del Crotone, in palla e bravo a sfruttare lo spazio concessogli dal centrocampo lagunare).

Faraoni 5 - Offende pochissimo lungo la corsia destra, poco in partita. Rimane grave l'errore che concede il momentaneo vantaggio al Venezia, si fa anticipare e sovrastare dal centrale avversario Modolo.

Zanellato 6,5 - Tra i migliori del centrocampo pitagorico, sopratutto nel primo tempo è al centro di tutte le azioni della squadra di Oddo. In avvio di ripresa si guadagna anche il calcio di rigore poi trasformato da Budimir.

Barberis 6 - Tranne qualche appoggio sbagliato è sempre presente al centro del gioco pitagorico, marca bene Schiavone e si incarica della battuta di tutte le palle inattive dei padroni di casa.

Molina 5,5 - Si illumina soltanto a tratti, discontinuo il rendimento dell'ex Modena per tutto il corso della partita. Nel secondo tempo si prende anche il giallo per bloccare lo scatenato Francesco Di Mariano. (Dal 85' Rohden sv).

Martella 6 - Viene innescato pochissimo lungo la corsia mancina, quando viene chiamato in causa risponde comunque presente. Svolge il compitino andando pochissimo in sofferenza.

Spinelli 5 - Spreca malamente l'occasione concessagli da Massimo Oddo, mai veramente in partita l'attaccante argentino. Tantissimi i palloni persi come i duelli in area di rigore, ci prova soltanto una volta con un destro in diagonale. (Dal 46' Nalini 5,5 - Rientra in campo dopo l'infortunio, si vede poco e si prende un giallo per un intervento irregolare ai danni di Di Mariano).

Budimir 7 - Senza dubbio il migliore in campo del Crotone, nel primo tempo è suo il colpo di testa che sbatte sul palo. Nella ripresa è freddo a realizzare il penalty del pareggio e risulta l'uomo più pericoloso per la retroguardia lagunare.