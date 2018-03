Le pagelle del Crotone - Decisivo Trotta, bene la difesa

Risultato finale: Crotone-Sampdoria 4-1.

Cordaz 6.5 - Non viene chiamato molto in causa, ma in un paio di interventi è decisivo. Bene anche in uscita.

Faraoni 6.5 - Compie le due fasi alla perfezione, non sbaglia praticamente nulla. Quando trova spazio affonda sempre sulla corsia destra.

Ceccherini 6 - Non corre molti pericoli, è sempre attento in fase difensiva. Bene anche sui palloni alti.

Capuano 6 - Come il compagno di reparto non si fa mai sorprendere, prova a tenere anche un cliente scomodo come Zapata.

Martella 6.5 - Anche sulla corsia sinistra il Crotone fa il bello e il cattivo tempo. Sbaglia poco, quando trova spazio affonda sempre.

Stoian 7 - Oltre al gol segnato, gioca una partita perfetta in un ruolo non suo. Tocchi morbidi e suggerimenti, tante giocate di qualità. (Dal 63’ Barberis 6 - Gioca una partita molto attenta, concedendo pochissimo).

Mandragora 6.5 - Sempre molto propositivo, tutti i palloni passano dalle sue parti. Sfiora un gran gol con un tiro violentissimo dalla distanza.

Benali 6.5 - Sulle seconde palle non si fa mai sorprendere, sbaglia davvero poco. Bene anche in fase di non possesso.

Ricci 6 - Si vede poco rispetto a Nalini, ma comunque si sacrifica per la squadra. Bene anche in fase difensiva. (Dall’84’ Sampirisi s.v.).

Trotta 7.5 - Sbaglia un calcio di rigore, ma per il resto del match gioca una partita incredibile. Due gol e tante belle giocate per il numero 29.

Nalini 6.5- Sulla sinistra fa il bello e il cattivo tempo, quando affonda Sala va in confusione. Spreca un paio di buone occasioni. (Dal 71’ Simy 6 - Prova sufficiente, aiuta molto in difesa. Nel finale sfiora anche il gol).