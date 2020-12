Le pagelle del Crotone - Luperto, la prima da ex è un disastro. Petriccione inguaia la ripresa

Cordaz 5 - Una buona parata su Petagna, poi non ha colpe sui primi due gol. Forse poteva fare qualcosina di più sul debole (ma precisissimo) tiro di Demme che è valso il 3-0 del Napoli. Innocente sul 4-0 di Petagna.

Cuomo 5 - Titolare a sorpresa contro il Napoli, una bella emozione per il classe '98 nativo di Vico Equense, Costiera Sorrentina. Ma non poteva esserci partita più dura, visto che Insigne gioca praticamente su di lui e più di una volta lo salta. In occasione dell'1-0 subisce un tunnel da Zielinski.

Marrone 5 - Ci capisce poco fin dall'inizio. Nella ripresa, con l'uomo in meno e senza lo scudo Petriccione, soffre tantissimo.

Luperto 4,5 - Partita emotivamente forte per l'ex di giornata, ancora di proprietà del Napoli, che forse però paga l'emozione. Ha colpe almeno su due dei quattro gol degli avversari: su quello di Lozano non tiene la linea, su quello di Petagna si fa scartare troppo facilmente da Mertens.

Pereira 5 - In fase offensiva non punge perché ha sempre il ripiegamento di Insigne, in fase difensiva soffre l'estro dello stesso avversario. Dall'86' Eduardo Henrique s.v.

Benali 5 - Non è al meglio della condizione fisica e si vede. Il gioco del Crotone dovrebbe passare da lui, invece non è così e Stroppa lo toglie dalla mischia dopo poco più di mezzora causando la sua reazione contrariata. Dal 36' Vulic 5,5 - Gli bastano pochi secondi per andare vicino al gol. Poi si spegne anche lui.

Petriccione 4,5 - Nel primo tempo fa da schermo davanti alla difesa, ma viene superato più di una volta. Dopo 5 minuti di secondo tempo, poi, entra troppo duramente su Demme e si becca il cartellino rosso che inguaia i suoi.

Molina 6 - Non molla un centimetro, dal primo all'ultimo minuto. Corre per due, forse anche per tre. Uno dei pochi a salvarsi.

Reca 5 - E' sfortunato perché oggi Lozano è immarcabile, tant'è che viene saltato sistematicamente. Regala qualche buono spunto sulla fascia in fase offensiva.

Messias 5,5 - Dribbling pazzesco, specie se nello stretto, nel suo bagaglio tecnico. Fa il suo, provandoci più di una volta a sparigliare la difesa azzurra. Ma deve migliorare nella finalizzazione: anche oggi spara a salve.

Simy 5 - Completamente evanescente. Si vede per qualche sponda, ma null'altro. Bocciato. Dall'86' Dragus s.v.

Giovanni Stroppa 5 - Cambi un po' tardivi, ma con l'uomo in meno nella ripresa difficilmente poteva inventarsi qualcosa. L'atteggiamento della squadra però è giusto, la proposta di gioco non manca, la varietà di trame offensive è un fiore all'occhiello. Il Crotone gioca bene e il merito non può che essere dell'allenatore, ma deve risolvere un grosso problema: il gol. Senza quelli, non ci si salva.