Le pagelle del Crotone - Mandragora il peggiore, non basta super-Cordaz

Napoli-Crotone 2-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cordaz 6,5 - Subisce due gol, ma non può nulla su entrambi. Mette a referto tre grandi parate: una su Zielinski, una su Mertens e un'altra su Callejon. Più altre meno complicate, ma non da nulla, come quella su Zielinski nel finale.

Faraoni 6 - E' il migliore della difesa. Il più attento, quello che segue sempre l'uomo, nonostante sia sulla fascia più difficile su cui stazionare.

Ceccherini 5,5 - Nessuna sbavatura evidente, ma va in difficoltà quando il Napoli aumenta i ritmi. Prevedibile d'altronde.

Capuano 5,5 - Comincia bene, con un paio di chiusure importanti nei primissimi minuti. Poi però si perde Milik in occasione della sua rete, una disattenzione che costa cara.

Martella 5 - Dorme un bel po' sul gol di Callejon, si fa sorprendere e contro questo Napoli non se lo può permettere nessuno. Di solito spinge, oggi neanche questo.

Rohden 5 - Forse la scelta di adattare un esterno come mezzala contro il palleggio del Napoli non è stata delle migliori. Viene messo in mezzo con non sorprendente facilità. Dal 46' Stoian 5 - Non si vede praticamente mai nell'intero secondo tempo.

Mandragora 4,5 - Dopo la gioia della convocazione in Nazionale, una domenica negativa. Fatica contro il pressing e il dinamismo del Napoli. Sui gol ha delle responsabilità, l'errore grave è su quello di Callejon. Con la maglia dell'Italia servirà una versione diversa del classe '97, che dovrà dimostrare, come fatto in passato, di avere quel talento che gli è valso l'acquisto da parte della Juventus.

Barberis 5 - Anche lui non è propriamente una mezzala, quindi vale un po' lo stesso discorso fatto per Rohden. Non è una giustificazione: in palio c'era la salvezza e si doveva almeno provare a superarsi.

Trotta 5,5 - Lotta su tutta la corsia, almeno ci prova, dando una mano anche in fase difensiva. Ma in avanti non riesce mai ad incidere. Dal 64' Tumminello 6,5 - Ha di fatto una sola palla giocabile e la trasforma in rete. Dopo l'infortunio, una bella iniezione di fiducia in vista della prossima stagione.

Simy 5 - Viene completamente annullato da un perfetto Koulibaly. Perde tutti i duelli, non è proprio in giornata.

Nalini 5 - Non riesce a ripetere la grande prestazione dell'ultimo match con la Lazio. Protagonista di una sola bella giocata, troppo poco per impensierire l'attenta difesa del Napoli. Dal 58' Ricci 5,5 - Prova a creare qualcosa, cerca sempre Simy, ma non sempre è preciso.