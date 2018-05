Le pagelle del Crotone - Si riscatta Ceccherini, male invece Sampirisi

Risultato finale: Crotone-Lazio 2-2

Cordaz 7 - Subisce due reti ma tiene a galla la formazione di Zenga, ottima la sua parata su Caicedo come quella su Milinkovic-Savic nel primo tempo.

Sampirisi 5 - In sofferenza quando sull'esterno attacca Lulic, nell'azione del rigore è lui a perdersi per primo il capitano della Lazio. La frittata la completa con la marcatura leggerina su Milinkovic-Savic.

Ceccherini 6,5 - Si riscatta alla grande dopo il fallo da rigore commesso su Lulic, fa ripartire l'azione che porta alla rete di Simy e poi si mette in proprio per la momentanea rimonta pitagorica.

Capuano 6 - Ordinaria amministrazione per il centrale ex Cagliari che non trema praticamente mai, ci mette del suo anche Caicedo per non rendersi pericoloso.

Martella 6,5 - Riesce a contenere come può Basta e poi Nani nella fase finale, dal suo mancino poi parte il pallone trasformato in rete dal solito Simy.

Mandragora 6 - Meno qualità e più quantità nella partita odierna, allontana tanti palloni pericolosi e fa da filtro in mezzo al campo.

Barberis 6,5 - Un primo tempo abbastanza dormiente per il centrocampista pitagorico, poi rimette in mostra le sue doti di assist man servendo il pallone per la rete di Ceccherini. (Dal 89' Ricci sv).

Rohden 5 - Poteva sicuramente fare qualcosa in più questo pomeriggio, ha il pallone per il terzo gol ma non calcia benissimo favorendo il salvataggio di De Vrij.

Faraoni 5 - Walter Zenga decide di mandarlo in campo nel tridente e delude, mai veramente servito bene dai compagni e sostituito per dare più lucidità all'attacco pitagorico. (Dal 59' Stoian 6 - Poteva approfittare meglio di qualche contropiede ma ci mette la giusta intensità nella fase di recupero palla).

Simy 7 - La sua firma in questo finale di campionato non manca mai, grande stacco per eludere la marcatura di Radu e fa valere al meglio la sua fisicità.

Nalini 6,5 - Getta il cuore oltre l'ostacolo, non si ferma mai sulla corsia mancina servendo anche un pallone d'oro per Rohden. Esce stremato dal campo. (Dal 74' Trotta 5,5 - Non sfrutta al meglio qualche buon contropiede a campo aperto nel finale di gara).