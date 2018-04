Le pagelle del Crotone - Simy e Trotta doppiette salvezza, squadra super

Crotone-Sassuolo 4-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cordaz 6,5 - Non compie alcuna parata decisiva, perchè il Sassuolo non lo impensierisce mai in modo serio, ma è sempre attento e dà sicurezza al suo Crotone. Intuisce solo, senza parare, il rigore di Berardi a fine primo tempo.

Faraoni 6 - Macchia la sua grande prova con l'intervento scomposto che a fine primo tempo causa il rigore del 3-1 segnato da Berardi. Per sua fortuna, non ha rilevanza ai fini della vittoria finale.

Ceccherini 7 - Solido in marcatura ed elegante nelle uscite. Impeccabile anche nel non farsi ammonire, era diffidato e con un giallo avrebbe saltato lo sconto diretto di domenica prossima contro il Chievo (dall'80' Ajeti s.v.)

Capuano 6,5 - Non sbaglia alcun intervento. Forma una gran coppia con Ceccherini.

Martella 6,5 - Qualche amnesia e imprecisione di troppo in fase difensiva. Nella metà campo avversaria, invece, è devastante: scende a sinistra ogni volta che ha spazio ed è suo il cross da cui nasce il 2-0 di Simy. Sul 3-1 rischia anche di siglare il poker, ma Consigli è bravo a chiudergli lo specchio della porta.

Barberis 6 - Dai suoi piedi nasce sempre qualche giocata di pregevole fattura: non ha paura e gioca bene in verticale (dal 74' Rohden s.v.)

Mandragora 6,5 - Partita di qualità e quantità. In prima battuta si alza sempre nella metà campo avversaria per andare in pressing su Magnanelli, la fonte di gioco del Sassuolo.

Stoian 7 - È uno dei migliori per tenacia, atteggiamento ed efficacia. È importantissimo per Zenga vista la sua capacità di trasformare l'azione difensiva in offensiva in pochissimi secondi. Innesca Nalini dando il via all'azione del 3-0.

Trotta 7,5 - Ha un impatto impressionante sulla gara e la sblocca dopo 3' con un bel tiro da fuori area. È bravo poi nel raccogliere l'assist di Nalini e siglare la sua personalissima doppietta con un facile tap-in. Come tutti i suoi compagni di reparto, aiuta la squadra anche in fase di non possesso, correndo sempre all'indietro.

Simy 7,5 - Oltre ai due gol, del 2-0 e del 4-1, lavora molto per la squadra, pulendo tanti palloni sporchi. Non fa rimpiangere l'infortunato Budimir: salgono a 5 le reti consecutive, 6 nel mese di aprile.

Nalini 7 - Nonostante il suo nome non compaia sul tabellino dei marcatori, è uno dei migliori, sopratutto nel primo tempo. Gioca con uno spirito esemplare e spesso va a chiudere nella propria area di rigore. Impreziosisce la sua gara con l'assist a Trotta per il 3-0. Esce stremato (dal'86' Sampirisi s.v.)