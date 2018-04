Le pagelle del Foggia - Noppert, debutto negativo. Mazzeo guerriero

Cittadella-Foggia 3-1

Noppert 5 - Esordio stagionale per il portierone (202 centimetri), che però sbaglia diversi interventi. Colpevole soprattutto sul gol di Vido, si fa bucare sul primo palo. Da dimenticare il suo debutto.

Calabresi 5,5 - Non è completamente negativa la sua prestazione. Inizia bene, poi col passare dei tempi perde di concentrazione.

Camporese 5,5 - Stesso discorso fatto per il collega. Roccioso nel primo tempo, qualche sbavatura soprattutto nella seconda frazione di gioco. Dal 71' Beretta s.v.

Loiacono 5 - Troppo lento, spesso si fa superare da Vido e Kouamé in velocità. Troppo macchinoso.

Zambelli 6 - Tra i più positivi del pacchetto arretrato. Mura bene i diversi tentativi del Cittadella.

Agnelli 5,5 - Viene messo in mezzo dal centrocampo avversario. Bravo nell'interdizione, ma pecca in fase offensiva.

Greco 5,5 - Da schermo davanti alla difesa si comporta bene, ma per lunghi tratti scompare troppo dal campo. E ad un centrocampista questo non deve accadere.

Deli 7 - E' il migliore del Foggia. Sempre propositivo, fin dai primi minuti. Nella ripresa trova un gran bel gol con un tiro a giro che non dà scampo ad Alfonso.

Rubin 6 - Corre tanto sulla fascia, accompagnando sempre l'azione nel suo sviluppo.

Nicastro 5 - Impalpabile, resta troppo fuori dalla manovra del Foggia. Non riesce ad incidere su questa partita. Dal 61' Floriano 6 - Entra lui e trova subito le misure, una buona mezzora.

Mazzeo 6,5 - L'impegno non manca mai, lotta come un forsennato. Colpisce un palo, va vicino al gol in un paio di altre circostanze e alla fine risulta tra i migliori, come sempre. Guerriero. Dall'86' Tonucci s.v.