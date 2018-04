Le pagelle del Foggia - Prestazione super di Zambelli, sempre Kragl

Risultato finale: Cremonese-Foggia 0-4

© foto di Federico Gaetano

Guarna 6 - Poche volte la Cremonese si porta alla conclusione e lui risponde presente, sempre preciso anche nelle uscite alte.

Calabresi 6,5 - Sempre attento quando deve contenere Scappini, diventa decisivo nella seconda frazione quando in scivolata nega la gioia del gol a Camara.

Camporese 6,5 - Con l'assenza di Tonucci è lui a padroneggiare nella retroguardia del Foggia, prova autoritario dell'ex Fiorentina davanti ai poco pericolosi attaccanti della Cremonese.

Loiacono 6,5 - Si prende la briga di marcare da vicino Juanito Gomez e non delude, limita l'azione dell'ex Verona che non si rende praticamente mai pericoloso.

Zambelli 7,5 - Il protagonista assoluto della sfida dello Zini, viene rispedito in campo da Stroppa e risponde alla grande. Prima mette lo zampino sulle prime due reti del Foggia poi si mette in proprio e realizza la rete del poker foggiano.

Agnelli 6,5 - Tanta quantità e generosità in mezzo al campo per il capitano del Foggia, prova anche qualche sortita in area avversaria e da una sua conclusione ravvicinata nasce la rete di Nicastro. (Dal 80' Beretta sv).

Greco 6 - Si divora un gol praticamente a porta sguarnita ma non cestina mai un pallone in mezzo al campo, prova sufficiente senza grandi picchi. (Dal 67' Ramé 6 - Prova a mettersi in mostra nel finale di gara a risultato ormai acquisito).

Agazzi 6,5 - Rischia più di una volta il cartellino giallo ma non tira mai indietro la gamba, generoso e mai sazio di conquistare palloni.

Kragl 7 - Come al solito ci mette la firma, al primo pallone in area di rigore lascia partire il mancino in diagonale che batte Ujkani. Apre le danze e si fa i chilometri sulla corsia mancina.

Nicastro 7 - Gli mancava la rete ed è arrivata puntuale allo Zini, si muove su tutto il fronte offensivo servendo anche l'assist per Kragl. Si ripete nella seconda frazione con il pallone d'oro per Zambelli. (Dal 75' Scaglia sv).

Mazzeo 6,5 - Nel poker del Foggia non può mancare il suo sigillo, bravo ad approfittare della sponda di Zambelli. Tiene in ansia la retroguardia della Cremonese.