Le pagelle del Frosinone - Capuano colpevole, Chibsah non è in giornata

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Frosinone-Sassuolo 0-2

Sportiello 6 - Beffato da Ariaudo sul gol che sblocca la partita, non ha colpe nemmeno sulla seconda rete degli ospiti: Berardi la piazza dove l'ex Fiorentina non può arrivare.

Goldaniga 6 - Tra i tre difensore del Frosinone è quello che si comporta meglio. A inizio ripresa, si fa vedere anche in attacco con un tap-in che finisce non distante dalla porta difesa da Consigli.

Ariaudo 5.5 - Suo malgrado, è stato il protagonista dell'autorete che al 44esimo ha sbloccato il match. Ma non è stato lui a commettere l'errore in marcatura su Duncan: è Capuano a perdersi il numero 32 neroverde.

Capuano 4.5 - Non commette sbavature fino al 44esimo, quando si perde la marcatura di Duncan e permette al Sassuolo di portarsi in vantaggio prima del duplice fischio. Dal 46esimo Cassata 5 - Ingresso tutt'altro che positivo. Nella ripresa il Sassuolo ha tanti spazi a disposizione e lui non riesce ad arginare gli attaccanti avversari.

Zampano 6 - Non disdegna qualche sortita offensiva, tutto sommato non si comporta male nemmeno in fase difensiva. Tra i meno colpevoli della sconfitta maturata quest'oggi allo Stirpe.

Chibsah 4.5 - E' ovunque, ma difetta in lucidità. Troppi i passaggi errati, anche i più semplici, per premiare la sua generosità. Nei primi minuti della ripresa è troppo nervoso e Longo lo richiama in panchina prima che sia troppo tardi. Dal 64esimo Pinamonti 5.5 - Non riesce in alcun modo a incidere sul match.

Maiello 5.5 - Sovrastato dalla fisicità dei centrocampisti del Sassuolo, non riesce mai a fare la differenza in fase di costruzione del gioco.

Beghetto 5 - Completamente fuori posizione in occasione dello 0-2. Dovrebbe tenere d'occhio Berardi, invece s'accentra troppo permettendo al numero 25 neroverde di realizzare un gol facile facile.

Ciano 5.5 - L'unico in grado di costruire qualche guizzo offensivo. Poco, troppo poco, e in ogni caso quando prova a proporsi il resto della squadra non lo supporta.

Campbell 5 - Da lui ci si aspetta sempre di più, oggi è stato in partita solo per i dieci minuti finali del primo tempo. L'attaccante costaricense, però, in estate è stato chiamato per fare ben altro. Dal 63esimo Soddimo 5.5 - In campo nel momento peggiore della partita, dopo che il Sassuolo ha già realizzato il raddoppio e quindi messo la parola fine sulla partita.

Ciofani 5.5 - Fa a sportellate con la difesa neroverde, va vicino al gol al 23esimo quando con un colpo di testa impegna Consigli. Un solo duello vinto, in una battaglia complessivamente vinta dalla difesa avversaria.