Le pagelle del Frosinone - Cassata, prima gioia. Bene Sportiello-Zampano

Frosinone-Cagliari 1-1 (14' Cassata, 77' Farias)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sportiello 6,5 - Sul gol di Farias può davvero poco. Per il resto non commette errori e anzi, si rende protagonista di un paio di interventi decisivi sui tentativi di Pavoletti, di testa e di piede.

Goldaniga 5 - Nel primo tempo controlla bene gli attaccanti del Cagliari. Ma sul gol del pareggio sardo si perde Farias che ha tutto il tempo e lo spazio per battere Sportiello.

Ariaudo 6 - Controlla bene gli attaccanti del Cagliari, soprattutto nel primo tempo. Guida il reparto con buona personalità.

Capuano 5,5 - In dubbio fino all'ultimo, stringe i denti e gioca con attenzione. Forse poteva stringere maggiormente su Joao Pedro in occasione del gol del pareggio del Cagliari.

Zampano 6,5 - Grande primo tempo da parte del terzino di Longo. Suo l'assist di testa per la rete di Cassata, ma per tutti i primi 45 minuti corre avanti e indietro sulla destra. Cala un po' nella ripresa, ma il suo apporto resta comunque importante.

Chibsah 6 - Tanta corsa, ma anche tanta confusione. Quando ha la palla fra i piedi sbaglia spesso l'appoggio al compagno, ma la sua fisicità e il suo dinamismo sono fondamentali nello scacchiere di mister Longo.

Maiello 6,5 - Buona prova, specialmente nel primo tempo, quando trova spesso e volentieri i compagni con lanci lunghi e profondi. Dà il via all'azione del gol di Cassata con un ottimo servizio per Zampano. (Dall'86esimo Ciano sv).

Cassata 7 - Grandissimo primo tempo per l'autore del gol dell'1-0. Oltre alla rete, frutto di un intelligente inserimento a centro area, nella sua gara c'è anche tanta fisicità e qualità nel cuore del centrocampo ciociaro. Cala nella ripresa, ma il suo apporto risulta comunque decisivo. (Dal 70esimo Crisetig 5,5 - Entra per dare densità e corsa al centrocampo al posto dello stanchissimo Cassata. Ci riesce solo in parte).

Beghetto 6 - Prova attenta sulla sinistra. Corre e si spende per tutti i 90 minuti, pur senza acuti. Nel primo tempo si vede poco, cresce nella ripresa arrivando anche al tiro in un paio di occasioni.

Campbell 6,5 - Sta bene e si vede. Quasi tutti gli spunti offensivi partono dai suoi piedi. Inizia a destra ma svaria su tutto il fronte offensivo. Nel secondo tempo funge da raccordo fra centrocampo e attacco con ottimi risultati, creando pericoli costanti nella retroguardia cagliaritana. (Dal 70esimo Pinamonti 5,5 - Entra con grande voglia. Si muove tantissimo alla ricerca di palloni giocabili e lotta coi difensori del Cagliari, ma riesce ad incidere poco).

Ciofani 5,5 - Nel primo tempo, grazie alla sua fisicità, riesce a creare spazi per i compagni, soprattutto Cambell. E di testa è sempre pericoloso. Ma nel finale di partita si divora una clamorosa palla gol davanti a Cragno.