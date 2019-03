Le pagelle del Frosinone - Che ingenuo Cassata. Rimedia una difesa top

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Genoa-Frosinone 0-0

Sportiello 6.5 - Sicuro tra i pali, attento nelle uscite. Tanti interventi, nessuno straordinario, ma tutti eseguiti con precisione.

Goldaniga 6.5 - Segue bene i suoi compagni di reparto e sforna una buona prestazione difensiva.

Salamon 6.5 - Irruento, impreciso, ma sempre concentrato quando c'è da liberare l'area di rigore.

Capuano 7 - Nella ripresa, nel momento più complesso della partita, ha guidato la difesa del Frosinone in modo deciso, stoico. Al 68esimo si sostituisce a Sportiello e intercetta quasi sulla linea di porta una conclusione a botta sicura di Lazovic.

Paganini 6 - Grande prestazione in fase di contenimento, nella ripresa si fa vedere anche in attacco colpendo una traversa a gioco però fermo per una posizione di fuorigioco di Pinamonti.

Chibsah 6.5 - Una diga davanti alla difesa. Quasi mai riesce a far ripartire l'azione, ma quando c'è da bloccare le avanzate del Genoa è sempre lì. Sempre presente.

Viviani 5.5 - Fatica a trovare spazi per costruire calcio, si sacrifica in fase difensiva con dedizione alla causa. Dal 56esimo Maiello 6 - Positivo il suo impatto col match: riesce a dare maggiore serenità alla linea mediana del Frosinone.

Cassata 4 - Dodici cartellini gialli e due cartellini rossi in 26 partite di Serie A: in futuro dovrà dosare meglio energie e interventi, per evitare di trasformarsi nell'uomo in meno come capitato quest'oggi.

Molinaro 6.5 - Trentacinque anni e non sentirli. Scorazza sulla fascia sinistra con la freschezza di un ventenne per tutto il primo tempo, poi nella ripresa si concentra sulla fase di marcatura a difesa del pareggio.

Ciano 5.5 - Qualche spunto interessante a inizio partita, poi bada alla sostanza. E col resto della squadra si dedica esclusivamente alla difesa dello 0-0. Dall'89esimo Gori s.v.

Pinamonti 5.5 - E' bravo a galleggiare sulla linea del fuorigioco, ma difetta nella stoccata vincente. Dal 73esimo Ciofani 6 - Entra per provare a non trasformare l'ultimo quarto d'ora in un monologo rossoblù.