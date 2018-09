Le pagelle del Frosinone - Chibsah sfortunato, Ciano gol. Male Salamon

Frosinone-Genoa 1-2 (Piatek, Piatek, Ciano)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sportiello 6 - Forse avrebbe potuto fare qualcosa in più sul primo gol di Piatek. Incolpevole sulla seconda rete subita.

Goldaniga 5,5 - Tre interventi scomposti nei primi minuti, prende subito un giallo che lo limita per tutta la partita.

Salamon 5 -Errore gravissimo che spiana la strada a Kouame in occasione del secondo gol del Frosinone. Nella ripresa si divora il gol del possibile pareggio, sfortunato nel finale, il suo colpo di testa avrebbe meritato maggior fortuna.

Capuano 5,5 - In difficoltà nel primo tempo, ma questo Piatek è un cliente tostissimo per tutti.(Dal 77' Vloet S.V)

Zampano 6È sua la prima palla gol della gara. Gran botta da fuori area, Radu ci arriva. Spinge bene, dalla sua parte il Frosinone ha campo e si vede.

Chibsah 6,5 - Sfiora il gol al termine del primo tempo con un bellissimo tiro dal limite che si stampa sul palo. Ancora sfortunato nella ripresa, quando Sandro salva sulla linea dopo un suo colpo di testa.

Hallfredsson 6 - Buona gestione della palla, detta bene i tempi di gioco.

Molinaro 5,5 - Meglio in fase di copertura, quando spinge non dà mai la sensazione di poter far male agli avversari.

Ciano 6 - È suo il primo gol in questa serie A del Frosinone. Freddo dal dischetto, spiazza Radu. Nella ripresa cala sensibilmente, anche se su palla ferma si rende sempre pericoloso.

Campbell 6 - Parte bene, poi rallenta un po' il ritmo. Ad inizio ripresa ha sui piedi la palla per pareggiare ma calcia in fretta ed il pallone finisce comodamente fra le braccia di Radu. (Dal 62' - Soddimo 5,5 - Il doppio trequartista non cambia l'andamento della gara.)

Perica 5,5Ha il merito di guadagnarsi il calcio di rigore che riapre la partita. (Dal 46' Ciofani 6 - Decisamente meglio in attacco, ci mette il fisico.)