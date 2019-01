Le pagelle del Frosinone - Ciano show. Beghetto col sinistro fatato

Bologna-Frosinone 0-4

© foto di Federico Gaetano

Sportiello 6.5 - Quarta senza subire gol in stagione, è una domenica però ancora diversa. Perché è stranamente e come quasi mai gli accade poco impegnato. E quando il Bologna chiama, risponde presente.

Capuano 6.5 - Un giallo ingenuo dopo pochi minuti rischia di comprometterne la partita. Lui tiene botta e ci riesce, tenendo largo Sansone ed evitando che l'ex Villarreal si renda pericoloso in area.

Salamon 6.5 - Palacio è un cliente fastidioso, si prende un giallo come Capuano mettendo la difesa ciociara in cristalleria. Tiene duro, come i compagni, lasciando finalmente una domenica di serenità a Sportiello.

Krajnc 7 - Gioca bene su Orsolini, su Palacio e su Destro. Una domenica di personalità dove lo sloveno

Ghiglione 7 - Primo gol in Serie A per il classe '97 di Voghera in prestito dal Genoa. Una gara di grande corsa e sacrificio, nella ripresa pensa più a contenere con Dijks che almeno prova a spingere.

Chibsah 6.5 - E' forse quello da cui ci si attendeva il maggior dinamismo a centrocampo ma quello che in fase di proposizione è mancato di più. Però, vista a specchio, la gara dei dirimpettai del Bologna lascia capire che il suo lavoro oscuro è più prezioso del previsto.

Maiello 7 - Buone geometrie per la formazione di Baroni, annulla tutte le sortite e le idee di Pulgar.

Cassata 7 - La sorte lo benedice sull'intervento di Mattiello nel primo tempo. Nella ripresa entra male su Pulgar, un giallo tendente al rosso che Banti non punisce fino in fondo. Poi c'è la partita. Buon dinamismo, più l'assist per Pinamonti. (dal 70' Gori 6 - Venti minuti di corsa e quantità. Quel che serviva alla mediana di Baroni).

Beghetto 7.5 - Due assist meravigliosi nel primo tempo per Ghiglione prima e per Ciano poi. Una gara di sostanza e qualità, in entrambe le fasi. L'assenza di un terzino di ruolo ha favorito i suoi dribbling e le sue falcate.

Pinamonti 6.5 - Un destro non indimenticabile, un risultato pieno di gioia e felicità. Con tanti ringraziamenti dell'ex primavera dell'Inter ai guantoni saponati, nell'occasione, di Skorupski. (dall'80' Ciofani sv).

Ciano 7.5 - Al rientro dalla squalifica, si fa sentire la sua presenza: tocchi e sostanza per l'attaccante cercato in chiave mercato, segno del destino, anche dal Bologna. A cui segna un gol di rapina e istinto: furbissimo sul 4-0, dove sfrutta l'ingenuità di Pulgar e dove trafigge Skorupski dopo 50 metri di corsa. (dal 79' Trotta sv).