Le pagelle del Frosinone - Ciofani e Ciano in palla, Hallfredsson troppo lento

Torino-Frosinone 3-2

© foto di Federico Gaetano

Sportiello 6 - Può poco sui gol subiti: due sono prodezze e Baselli è lasciato libero di calciare da altri.

Goldaniga 6 - Soffre Belotti e Zaza ma ha il grande merito di ridare fiducia al Frosinone segnando il provvisorio 2-1.

Salamon 5 - A vuoto su Zaza in occasione del velo per Rincon dell'1-0; sfortunato quando spazza proprio su Berenguer in occasione del 3-2.

Krajnc 6 - Soffre Zaza e Belotti ma riesce in qualche modo a tenere botta. (dall'87' Soddimo sv).

Zampano 5 - Il Toro affonda dalle sue parti e quando Ola Aina cala lui non ne approfitta e non spinge.

Hallfredsson 5 - Perde il pallone da cui nasce il 2-0 del Torino. Troppo lento, perde il confronto con i centrocampisti granata.

Chibsah 6 - Al contrario dell'islandese ci mette dinamismo e recupera diversi palloni.

Molinaro 6- Solita partita generosa, garantisce corsa e spinta sulla sinistra, fatica nel finale con l'ingresso di Parigini.

Ciano 7 - La traiettoria insidiosa del suo calcio d'angolo manda in crisi Sirigu e ne scaturisce il gol del 2-1. Segna con uno splendido colpo di testa l'illusorio pareggio. Dall'alto del suo metro e 76 centimetri.

Campbell 6 - Assist superlativo per Ciano che cancella una prestazione fatta di corse a vuoto. (dall'80' Vloet sv).

Ciofani 7 - Ci mette lo zampino in entrambi i gol dei ciociari: mette in mezzo per Goldaniga in occasione del 2-1 ed è suo il velo che porta via Izzo e permette a Ciano di segnare il 2-2. (dal 79' Perica sv).