Le pagelle del Frosinone - Ciofani fermato dalla traversa. Bene Valzania

© foto di Federico Gaetano

Sportiello 6 - Bucato al primo e unico tiro in porta, non ha responsabilità particolari.

Brighenti 6 - La SPAL non crea mai occasioni vere, accontentandosi dell'1-0. Così, il compito per la difesa di casa è piuttosto semplice.

Salamon 6 - Fa a sportellate con Petagna, che riesce a limitare molto bene.

Ariaudo 6 - Oltre al gol, la SPAL non crea praticamente nessun presupposto pericoloso. Tiene bene a bada gli attaccanti ospiti. (Dal 78' Dionisi s.v.).

Ghiglione 5,5 - Poco sollecitato dai compagni, meno presente del solito in fase offensiva. Esce dopo un'ora di gioco. (Dal 59' Ciano 5,5 - Baroni lo manda in campo per provare a cambiare il corso della partita e della stagione, ma non è al meglio).

Paganini 5,5 - Corsa, sacrificio e tanta buona volontà. Non basta, però, per mettere in difficoltà una squadra compatta.

Viviani 6 - Sfortunato l'ex di turno, costretto a uscire prima della mezzora a causa di un problema muscolare. (Dal 29' Sammarco 6 - Colpisce un clamoroso palo pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Uno degli ultimi a mollare).

Valzania 6,5 - Probabilmente il migliore della formazione di casa. Sempre nel vivo della manovra, ci prova più volte dalla distanza senza molta fortuna. Nel finale cala e il Frosinone non riesce più a rendersi pericoloso.

Beghetto 5,5 - Pochi spunti degni di nota. Bene su Lazzarri, che non riesce quasi mai a scappare via sulla fascia destra.

Ciofani 6 - Lotta da vero capitano, è sfortunato quando colpisce la traversa. Viviano gli nega il gol nel primo tempo con un intervento fortunato.

Pinamonti 5 - Buon inizio, poi non riesce mai a impensierire la difesa ospite.