Le pagelle del Frosinone - Disastro in difesa e attacco da Chi l'ha visto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sportiello 5,5 - Tre gol su cinque glieli segnano a porta vuota, su nessuno è colpevole. Che dire: fa quel che può. Mezzo voto in meno perché comunque porta a casa un passivo di cinque gol.

Brighenti 4 - Alla fine, l'errore pesa più della traversa. Da un suo svarione nel disimpegno nasce il gol del vantaggio doriano, prova a riscattarsi e colpisce la traversa alle spalle di Audero, ma sul tabellino resta solo il gol di Quagliarella.

Salamon 4,5 - Male. Nessun errore clamoroso come Brighenti (che però ha il merito di averci provato in fase offensiva), crolla con tutto il reparto.

Krajnc 4,5 - Impossibile trovare qualcuno da salvare nella difesa del Frosinone. Forse è il migliore, ma è merito della teoria della relatività.

Zampano 5 - Spinge meno che in altre occasioni, dalle sue parti nel finale la Samp dilaga.

Chibsah 5,5 - Non sta a lui ribaltare le sorti della partita, ma anche qui siamo lontani dalla sufficienza.

Maiello 5 - La Serie A è una musica nuova. Il miglior centrocampista della Serie B non si è ancora visto: annullato dal ben più rodato centrocampo blucerchiato. (Dal 62' Hallfredsson 4,5 - In modo ingenuo abbatte Kownacki portando al rigore del 4-0. La gara era già finita, ma da uno con la sua esperienza ci si aspetta qualcosa di diverso).

Soddimo 6 - Meraviglioso il cross che Brighenti stampa sulla traversa, è senza dubbio il migliore dei tre centrocampisti di Longo. Riscoperto interno, può dire la sua nel massimo campionato.

Molinaro 6 - Il migliore dei suoi nel primo tempo: spinge, crossa e prova a fare male. Poi cala anche lui.

Perica 4 - Stritolato fra Colley e Andersen, non fa nulla per liberarsi dalla morsa d'acciaio della difesa doriana. Prova da Chi l'ha visto. (Dal 74' D. Ciofani SV - Meraviglioso il suo ritorno in campo. Per il voto, ci rivediamo presto).

Ciano 4,5- Come sopra, più o meno. Prova a servire qualche pallone al compagno, almeno. (Dal 68' Campbell SV-).