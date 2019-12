Le pagelle del Frosinone - Iacobucci salva il salvabile. Citro se lo mangia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Iacobucci 6,5 - Limita il passivo nel primo tempo e tiene in partita i suoi. Non può nulla sulla conclusione di Siligardi.

Szymiński 6 - Adorante non gli dà riferimenti, girando spesso al largo dall'area piccola: lui rimane fedele alla zona.

Salvi 5,5 - Tiene bene nell'uno contro uno, col Parma che preferisce appoggiarsi a destra o centralmente nella propria azione. Quando arrivano i raddoppi, ecco i guai.

Paganini 6 - Non sfonda a destra, anzi è Pezzella che lo costringe a rincorrere spesso e volentieri.

Capuano 5,5 - Siligardi lo fa ammattire nel primo tempo, è il primo cambio di Nesta. Dal 62' Brighenti 6 - Entra quando l'avversario ha finito la benzina: ha gioco facile nel controllarlo.

Haas 5,5 - Tanta sofferenza per sessanta minuti, poi il Parma crolla e la mediana gialloazzurra riesce ad emergere.

Vitale 5,5 - Un calcio di punizione, alto, e nient'altro. Si nota davvero poco.

Tribuzzi 6 - Una conclusione insidiosa e qualche lancio interessante per provare a innescare le punte. L'alta difesa di casa ha però gioco facile.

Eguelfi 6 - In apnea come tutto il Frosinone nel primo tempo, cresce tanto nella ripresa e firma l'assist per Trotta. Dall’89’ Zampano sv.

Trotta 7 - Il più continuo nell'andare all'assalto della porta avversaria: firma il pari con un bel destro a incrociare.

Matarese 5 - Si vede pochissimo, preso nella morsa dei due centrali del Parma. Dal 68' Citro 5 - Sprocati gli serve la palla-qualificazione, ma la fallisce clamorosamente a tu per tu con Colombi.