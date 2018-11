Le pagelle del Frosinone - La difesa crolla al primo affondo, male l'attacco

Inter-Frosinone 3-0

Sportiello 6,5 - Per tre volte è costretto a raccogliere la palla dalla rete, ma se non fosse stato per le sue parate il passivo sarebbe stato maggiore. Il migliore in campo del Frosinone. E questo la dice lunga sull'andamento della gara.

Goldaniga 5 - Insieme a Zampano perde Keita in occasione del primo gol nerazzurro.

Ariaudo 5,5 - Rischia tantissimo in avvio con una trattenuta in area su Keita. Forse il migliore del reparto difensivo del Frosinone, ma non basta.

Capuano 5 - Lautaro Martinez è un cliente difficile e nel primo tempo in qualche modo riesce ad arginarlo. Lascia libero di saltare l'argentino proprio in occasione del raddoppio nerazzurro.

Zampano 5,5 - Cade nella finta di Keita in occasione del primo gol dell'Inter, lasciando di fatto l'attaccante nerazzurro libero di calciare.

Chibsah 5,5 - Solita partita di sostanza e corsa per il centrocampista del Frosinone. Per due volte si trova libero di calciare e per due volte conclude centralmente.

Crisetig 5 - Prende un cartellino giallo dopo una manciata di minuti che ne compromette la gara. Non aiuta la squadra in fase di costruzione, serata davvero difficile.

Cassata 6 - Croce e delizia del Frosinone. Nel primo tempo crea qualche pericolo alla difesa nerazzurra, nella ripresa viene graziato dall'arbitro. Longo è costretto a toglierlo per non rischiare di trovarsi in inferiorità numerica. (Dal 55' Gori 5,5 - Prova a riaprire i giochi con un bel tiro dal limite, Handanovic blocca bene a terra)

Beghetto 5,5 - Bello il cross per il colpo di testa di Ciofani, di fatto l'occasione più pericolosa del Frosinone. (Dal 71' Ghiglione S.V)

Pinamonti 5 - Era il più atteso a San Siro, ma non entra mai in partita. Bello l'applauso del pubblico di fede nerazzurra al momento della sostituzione. (Dal 77' Campbell S.V)

Ciofani 5 - Sua la miglior occasione del Frosinone. Un colpo di testa quasi perfetto, solo un super intervento di Handanovic gli nega la gioia del gol. Di fatto è l'unica volta in cui l'attaccante del Frosinone viene inquadrato dalle telecamere.