Le pagelle del Frosinone - Paganini croce e delizia, Sammarco illude tutti

Sassuolo-Frosinone 2-2 (8' Sammarco, 36' Paganini, 66' Ferrari, 78' Boga)

Sportiello 6 - Può fare ben poco in occasione dei gol di Ferrari e Boga, si fa invece trovare pronto tutte le altre volte che gli attaccanti avversari lo chiamano in causa. Incolpevole.

Goldaniga 5,5 - Buona prestazione per l'ex di turno, ma soltanto per un tempo. Nella ripresa Boga gli fa infatti venire il mal di testa nascondendogli sistematicamente il pallone.

Ariaudo 6 - Le due reti del Sassuolo arrivano per errori dei singoli e non per svarioni della difesa ciociara, lui guida bene il reparto e non soffre particolarmente i suoi diretti avversari.

Brighenti 6 - Prova sufficiente anche la sua. Contro Matri ha vita semplice nel primo tempo, ma anche quando il livello degli avversari aumenta nella ripresa se la cava piuttosto bene.

Paganini 6 - Trascina il Frosinone col gol del 2-0 nel primo tempo, ma nella ripresa si dimentica di Boga e gli consente di battere a rete tutto solo per il definitivo 2-2. Croce e delizia.

Cassata 6 - Aiuta molto Paganini e Goldaniga sull'out di destra, prova di equilibrio in mezzo al campo (Dal 71' Chibsah 5,5 - Entra per cercare di contenere le offensive del Sassuolo, ma i neroverdi invece crescono ulteriormente e trovano il meritato pareggio).

Sammarco 6,5 - Illude tutti con un gran gol da fuori area dopo pochi minuti. È l'ultimo a mollare, anche se il suo secondo tempo - discorso valido per tutti i suoi compagni di squadra - non è certo all'altezza del primo.

Valzania 5 - Due errori cruciali nell'economia del risultato. Legge male il fuorigioco in occasione del gol di Ferrari e concede a Lirola il cross per il 2-2 di Boga. Al posto sbagliato nel momento sbagliato.

Beghetto 5,5 - Poco e niente nelle due fasi, anche se nel primo tempo non aveva sfigurato.

Ciano 6 - Non è al meglio fisicamente, ma nel primo tempo riesce comunque a confezionare un prezioso assist dalla bandierina per Paganini (Dal 70' Ciofani 5,5 - Baroni lo getta nella mischia per tenere alta la squadra, ma il Frosinone continua ad abbassarsi e Ciofani non viene mai servito dai compagni).

Pinamonti 5,5 - Serve l'assist a Sammarco per l'1-0 con una giocata intelligente, poi però fallisce un'occasione clamorosa per il 2-0 dinanzi a Consigli (Dall'82' Dionisi s.v.).