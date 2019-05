Le pagelle del Frosinone - Paganini sfortunato, Dionisi ci crede

© foto di Federico Gaetano

Bardi 6 - La squalifica di Sportiello lo rilancia dal primo minuto. Prende tre gol senza avere particolari responsabilità.

Capuano 5,5 - Quando De Paul avanza il suo raggio d'azione e imperversa dalle sue parti, sono dolori.

Ariaudo 5 - Un po' disattento e spesso fuori posizione, si fa infilare spesso dagli attaccanti avversari ed è sfortunato perché una sua deviazione mette fuori causa Bardi in occasione del vantaggio ospite.

Brighenti 6 - Dei tre difensori è quello più concentrato. Poche colpe sulle reti siglate dagli avversari.

Paganini 6 - Comincia bene, con la solita voglia e qualche inserimento pericoloso. Va vicino al gol, poi si spegne nel momento più importante. Nella ripresa Musso gli nega la gioia personale con un miracolo.

Sammarco 5 - Prestazione da dimenticare per l'esperto centrocampista di casa. Preso sempre d'infilata dagli avversari, si lascia travolgere come una zattera nel mare in tempesta.

Valzania 5,5 - Grinta e carattere, ma anche qualche errore e palla persa di troppo. Pomeriggio negativo anche per lui. (Dall'80' Maiello s.v.).

Beghetto 6 - Uno dei pochi a salvarsi nell'ennesima disfatta a domicilio. Il terzino affonda spesso e nella ripresa prova a trascinare i compagni.

Ciano 5 - Per due volte in 10 secondi, Musso gli nega la soddisfazione personale. Non incide nemmeno con la specialità della casa, i calci piazzati. (Dal 73' Zampano 6 - Combatte ed è utile in fase difensiva in un paio di occasioni).

Pinamonti 5,5 - Tanto movimento e qualche buona giocata, ma poche occasioni per rendersi realmente pericoloso dalle parti di Musso.

Ciofani 5 - Nonostante tanti cross nell'area friulana, il capitano di casa non la prende praticamente mai. Annullato dai centrali avversari. (Dal 65' Dionisi 6,5 - Un gol per rendere meno amaro il passivo e per rilanciarsi dopo una stagione molto complicata sul piano personale).