Le pagelle del Frosinone - Sciocchezza Capuano. L'attacco non incide

Chievo-Frosinone 1-0 (78' Giaccherini)

Sportiello 6 - Incolpevole sul gol di Giaccherini. Quando chiamato in causa si fa trovare pronto senza particolari sbavature.

Goldaniga 6 - Gioca bene in marcatura e non regala spazi agli attaccanti del Chievo, soprattutto nel primo tempo. Quando può si fa vedere anche in fase offensiva.

Salamon 6 - Nel primo tempo è probabilmente il migliore dei suoi. Interventi puntuali e precisi, spesso abbinati a buona personalità. Nel secondo tempo sparisce un po' dalla gara.

Capuano 5 - Fino al 58esimo, minuto della sua espulsione, aveva fatto piuttosto bene. Quel doppio giallo repentino, però, macchia la sua prestazione e in generale quella di tutta la squadra.

Ghiglione 5,5 - Spinge meno rispetto alla gara col Milan ma comunque non demerita. Anche se al termine dei 90 minuti non si ricordano particolari spunti dell'esterno di Baroni.

Chibsah 6 - E' il motore del centrocampo ciociaro. Corre e lotta per due e risulta il più pericoloso in fase offensiva con quel colpo di testa parato da Sorrentino sulla linea di porta.

Crisetig 5,5 - Ha pochi spazi per impostare, nel foltissimo campo di battaglia a centrocampo. Si rimbocca le maniche e pensa più al sodo, lasciando da parte il fioretto. (Dall'81esimo Campbell sv).

Maiello 5,5 - Nel primo tempo è abbastanza presente nella manovra dei suoi. Cala alla lunga e non riesce più a gestire i tempi di gioco dei suoi. (Dall'87esimo D. Ciofani sv).

Beghetto 5,5 - Il De Paoli di oggi è un brutto cliente. L'esterno del Chievo spinge tantissimo sulla destra e lo costringe a restare bloccato sulla linea di centrocampo.

Ciano 5,5 - Il suo è il piede più educato fra tutti i 22 in campo. Si ha sempre la sensazione che da lui possa partire l'azione giusta per il Frosinone, ma non arriva mai il lampo buono. Anche e soprattutto per mancanza di appoggio da parte dei compagni che lo lasciano troppo spesso solo là davanti.

Pinamonti 5,5 - Corre, lotta e sgomita. Ma di occasioni pericolose se ne ricordano ben poche. Resta comunque fra gli ultimi in campo a mollare ed esce stremato.