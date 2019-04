Le pagelle del Frosinone - Turbo Valzania-Pinamonti. Ciofani nella storia

© foto di Federico Gaetano

Sportiello 6 - Un paio di leggerezze non vengono punite, non può nulla sui due gol crociati.

Brighenti 6,5 - La difesa soffre poco, buona la prova del centrale, che concede pochissimo spazio alla velocità dell'attacco ducale.

Salamon 6,5 - Non soffre minimamente la differenza di statura e rapidità col il tridente leggero ducale.

Capuano 6 - Nella 100esima in A una gara che difficilmente dimenticherà: Sprocati lo mette in crisi solo nello spazio aperto.

Paganini 6,5 - Gara volenterosa ma con poca pericolosità: con astuzia va però a prendersi il rigore che regala il primo successo stagionale allo Stirpe per i ciociari.

Sammarco 5 - Inconcepibile il fallo in area che manda Ceravolo sul dischetto. Episodio che rovina una gara più che discreta. Dal 72' Maiello sv.

Valzania 7,5 - Giocatore chiave per la manovra del Frosinone stasera: oltre all'assist, tante belle iniziative, oltre alla solita dose di coperture e corsa. E il gol? Fantastico! Dal 79' Chibsah sv.

Beghetto 6 - Un paio di buoni affondi a sinistra nel primo tempo, il duello con Gazzola è uno dei motivi di interesse dei primi 45'.

Ciano 6 - Baroni gli affida tutti i calci da fermo, con buone ragioni. Non è però granché pericoloso, sebbene tanti palloni passino dai suoi piedi.

Trotta 5,5 - Non pervenuto: a parte il liscio sul gol di Pinamonti, non si vede mai. Dall'84' Ciofani 7,5 - Ennesimo ingresso nella storia del club con il rigore, perfetto nell'esecuzione, che regala al Frosinone il primo successo dell'anno in casa.

Pinamonti 7 - Gol da attaccante di razza, dopo aver già spaventato la difesa ospite con un bel colpo di testa. La traversa gli nega la prima doppietta in Serie A.

Al 104' primo successo casalingo per il Frosinone: Parma in caduta libera