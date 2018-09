Le pagelle del Frosinone - Zampano a tutta fascia. Bene Cassata

LAZIO-FROSINONE 1-0 (48' Luis Alberto)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sportiello 6 - Sul gol di Luis Alberto può davvero poco. Per il resto un prestazione ordinata, senza sbavature e con qualche chiusura non troppo complicata.

Brighenti 6,5 - Una bella prestazione, fatta di ottime chiusure e un lavoro ai fianchi su Milinkovic-Savic.

Salamon 5,5 Cresce col passare dei minuti e sbroglia un paio di situazioni piuttosto complicate. Ma l'azione riparte male dai suoi piedi.

Capuano 5,5 Anche per lui alcune buone chiusure sugli inserimenti laziali, ma pure qualche sbavatura che poteva costare pure più cara rispetto al risultato finale. Sul gol biancoceleste poteva fare di più.

Zampano 6,5 - Spinta continua sulla fascia destra. I pericoli per la Lazio arrivano quasi tutti dalla sua parte e anche in fase difensiva riesce a farsi sentire. Esce per problemi fisici(dal 71' Ghiglione 6 - Sostituisce bene Zampano. Grande percussione a fine partita che frutta un angolo ai suoi)

Chibsah 5,5 Corsa e dinamismo. Il centrocampo, soprattutto nel primo tempo, vive dei suoi muscoli e dei suoi nervi, anche se in fase di costruzione pecca un po'. Cala alla distanza.

Maiello 5,5 Prova ad impostare, ma nella densità del centrocampo non è facile trovare spazi. Deve ancora prendere le misure con la categoria e con i nuovi compagni.

Cassata 6,5 - Ottima prova, di corsa e fisicità. I suoi inserimenti, soprattutto nel primo tempo, creano parecchi problemi alla Lazio e in mezzo al campo sono tanti i duelli a spallate con Parolo e Lucas Leiva. (dall'82' Soddimo dv)

Molinaro 6 - Dove non arriva il fisico arriva l'esperienza. Buona prestazione per l'esterno sinistro che limita Marusic e si fa vedere in fase offensiva.

Ciano 6 Incide poco, ma la sensazione è che dai suoi piedi possa partire sempre il pallone decisivo. Spesso pericoloso sui calci piazzati ma assistito poco e male dai compagni di reparto.

Perica 5 - Tantissimi errori da parte del croato. Si fa vedere spesso sottoporta, ma in mezzo al campo perde tantissimi contrasti e ancora più palloni. Manca un po' di condizione e i compagni lo aiutano male per quelle che sono le sue caratteristiche. (dal 71' Ardaiz 6 - Entra e tocca subito parecchi palloni. Lotta e ci mette impegno, poche occasioni ma comunque un buon modo di farsi conoscere)