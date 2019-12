Le pagelle del Genk - Vandervoort, esordio da dimenticare. Male Samatta

© foto di www.imagephotoagency.it

Vandervoort 4,5 - Ha personalità e si vede, ma a reggere la pressione della Champions, almeno all'inizio, non ce l'ha fatta. La fiducia sfocia in eccesso di confidenza: l'esordio è da dimenticare perché regala un gol con una papera su pressing di Milik e poi anche un penalty per un'uscita in ritardo su Callejon.

Maehle 5,5 - La sua spinta sulla destra non manca, quando il Genk attacca lo fa spesso da quel lato.

Dewaest 5 - Si fa sorprendere in un paio di occasioni dalle verticalizzazioni improvvise dei centrocampisti del Napoli. Cala di concentrazione, troppo spesso.

Lucumì 6 - Sebbene i gol al passivo siano quattro, sarebbero potuti essere di più senza le sue pezze a colori, a destra e a manca. Il migliore della difesa.

De Norre 5 - Una parata su tiro di Callejon che causa il calcio di rigore che mette definitivamente in ghiaccio il punteggio. In generale, qualche buona diagonale, anche se perde spesso Di Lorenzo. Dall'82' Neto Borges s.v.

Hrosovsky 5,5 - Qualche buona conclusione da fuori, un paio di belle combinazioni. Ma è troppo discontinuo.

Berge 5 - Il più osservato dalle italiane, il meno in vista stasera. Prova a fare da metronomo, ma la palla ce l'ha spesso il Napoli e in gare del genere va in difficoltà.

Ito 5,5 - Tra i più positivi del primo tempo con le sue continue scorribande sulla corsia destra. Spesso prende il fondo e dribbla avversari, anche se l'arrosto, alla fine della fiera, non è molto. Dal 73' Hagi s.v.

Paintsil 6,5 - A tratti è imprendibile. Funambolico per tutta la partita, è sicuramente l'uomo che crea i maggiori pericoli alla difesa del Napoli.

Onuachu 5,5 - Titolare a sorpresa, con i suoi 201 centimetri fa la guerra con Manolas e Koulibaly. A volte vince, a volte perde. Ma è troppo sprecone davanti al portiere.

Samatta 5 - Evanescente, mai in partita. Quasi assente. E' il bomber della squadra, ma stasera non si vede mai. Dal 63' Bongonda 6,5 - Ha un ottimo impatto sul match. Si destreggia bene e causa due ammonizioni.