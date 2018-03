Le pagelle del Genoa – Pandev sottotono, Laxalt ci prova

Risultato finale: Genoa-SPAL 1-1.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Perin 6 - Non può fare nulla sul gol subito, viene spesso chiamato in causa. Molto bene sui palloni alti, limita come può la SPAL.

Biraschi 5.5 - Lascia troppo campo agli avversari, spesso perde i contrasti contro gli attaccanti della SPAL.

Spolli 6 - Prova in qualche modo a limitare gli avversari, meglio sui palloni alti. Nel primo tempo non rischia molto.

Zukanović 5.5 - Sbaglia sul gol della SPAL, non riesce a bloccare le avanzate di Lazzari sulla corsia destra.

Lazovic 6 - Qualche buona giocata, soprattutto nel secondo tempo. Prova spesso l’uno contro uno, mette in mezzo diversi palloni.

Rigoni 5.5 - Qualche errore di troppo, soprattutto in mezzo al campo. Non riesce a vincere i contrasti con il centrocampo della SPAL.

Bertolacci 6 - Recupera diversi palloni, è molto propositivo. Si procura un rigore con un bell’inserimento e un buon pressing.

Hiljemark 5.5 - Prova qualche giocata in verticale, ma spesso non trova la misura giusta dei passaggi. (Dal 72’ Rossi 6 - Qualche buona giocata, ma non impensierisce mai Meret).

Laxalt 6 - Si sacrifica in entrambe le fasi, quando accelera crea sempre problemi. Ma non sempre lo seguono.

Lapadula 6 - Sbaglia il primo rigore, il secondo non lo fallisce. Ma sbaglia un paio di occasioni da dentro l’area di rigore. (Dall’ 81’ Medeiros s.v.).

Pandev 5 - Delude molto, si vede poco. E si divora una buonissima occasione da dentro l’area, non calciando in porta. (Dal 61’ Taarabt 5.5 - Non gioca bene, sbaglia troppi palloni).