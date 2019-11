Le pagelle del Genoa - Agudelo sfortunato. Sturaro, errore che pesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radu 6 - Nel primo tempo è praticamente una spettatore non pagante. Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Bremer.

Ghiglione 6,5 - Dai suoi cross, sempre perfetti, arrivano le uniche noie per la difesa granata nel primo tempo. Una certezza quando arriva sul fondo e mette in mezzo dei palloni d'oro per i suoi compagni. Costretto ad uscire al termine del primo tempo per un problema muscolare a livello addominale. (Dal 46' Ankersen 6 - Entra bene nella ripresa, riesce a spingere con costanza sulla fascia.)

Romero 6 - Migliora col passare dei minuti, alla fine risulta uno dei migliori della retroguardia del Genoa.

Biraschi 5,5 - Non giocava da diverso tempo e si vede che non ha la giusta intesa col resto del reparto.

Pajač 5,5 - Titolare al posto di Criscito, va in netta difficoltà contro De Silvestri, con il laterale granata che spesso e volentieri lo supera in velocità.

Sturaro 5 - Nel primo tempo ha una buona occasione, ma il suo destro a giro viene deviato dalla difesa granata. Sbaglia nella ripresa quando perde la marcatura di Bremer in occasione del gol vittoria del Torino. (Dall'82' Gumus S.V)

Schöne 6 - Detta bene i tempi di gioco e regala perle di rara bellezza. Predica nel deserto di un centrocampo molto fisico.

Cassata 5 - Fatica molto in mezzo al campo. Benino quando c'è da difendere la palla, decisamente peggio quando c'è da costruire. Ha una grande occasione dopo il palo di Favilli ma calcia malissimo e manda il pallone fuori di molto.

Pandev 6 - Passano gli anni ma il macedone resta sempre un punto di riferimento. Sbaglia qualche appoggio nel primo tempo, ma nella ripresa è sicuramente fra i migliori dei sui.

Agudelo 6 - Sfortunato quando viene fermato dalla traversa. Ha un'altra occasione, ma viene tradito forse dalla poca esperienza: viene servito in area in maniera perfetta, ma invece di calciare di prima intenzione, perde il tempo cercando lo spazio per piazzare il pallone.

Favilli 6 - Vive un buon momento di forma e per questo Thiago Motta lo schiera titolare. Un po' in ombra nel primo tempo, cresce col passare dei minuti e sfiora il gol nella ripresa: il pallone finisce sul palo, rimandato l'appuntamento con il primo gol in serie A. (Dal 66' Pinamonti 5,5) - Non riesce a dare il suo contributo quando viene gettato nella mischia da mister Motta.