Le pagelle del Genoa - Attacco nullo, solo un lampo di Schone

Genoa-Bologna 0-0

Radu 6 - Non corre particolari rischi. Sul rigore di Sansone è spiazzato, ma la palla termina sulla traversa.

Romero 6 - Quattro presenze in campionato, quattro cartellini gialli. Nella ripresa va in confusione ed è costretto a usare le maniere forti per fermare Sansone.

Zapata 5,5 - Rischia di ripetersi dopo l'errore di Cagliari, ma per sua fortuna Palacio spreca il contropiede del Bologna.

Criscito 6 - Il migliore del reparto del Genoa. Fondamentale nel finale quando devia un angolo un tiro di Sansone indirizzato nello specchio della porta.

Ghiglione 6,5 - Ancora una prestazione positiva per l'esterno del Genoa, che macina chilometri sulla fascia e sforna cross sempre interessanti.

Schöne 5,5 - Sfiora il gol con la specialità della casa: un calcio di punizione magistrale che si stampa sulla traversa. Nella ripresa stende Soriano in area di rigore, ma per sua fortuna Sansone cerca il cucchiaio dagli 11 metri e prende in pieno la traversa. (Dall'82' Favilli S.V)

Radovanovic 6 - Detta i tempo in mezzo al campo meglio di Schone, da applausi il lancio per Barreca ad inizio ripresa.

Lerager 5,5 - Gara di sofferenza in mezzo al campo.

Barreca 6 - Ha sui piedi l'occasione per la rete del vantaggio, ma trova sulla sua strada un super Skorupski. (Dall'83' Pajac S.V)

Pinamonti 5 - Praticamente nullo in attacco. La squadra non aiuta, ma il giovane attaccante del Genoa ci mette del suo, non entrando mai in partita.(Dal 69' Saponara 5,5 - Non riesce a cambiare l'andamento della gara.)

Kouamé 5 - Non si vede mai, esattamente come il suo compagno di reparto. L'attacco del Genoa, stasera, è stato l'anello debole della squadra.