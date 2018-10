Le pagelle del Genoa - Bessa ovunque, Piatek questa volta non va

Genoa-Udinese 2-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Radu 6 - Incolpevole sulle reti, reattivo nel primo tempo su Lasagna.

Biraschi 6.5 - Difende e all'occorrenza si sgancia rendendosi pericoloso con i suoi traversoni.

Romero 6 - Fa, disfa, rifà e disfa nuovamente. Difensore grintoso, talentuoso ma acerbo. E lo dimostra l'ingenua espulsione che lascia i suoi in inferiorità numerica. Aveva anche segnato l'illusorio vantaggio, rimediando a Lasagna che due minuti prima gli aveva fatto gol davanti ai suoi occhi.

Criscito 6 - Sicuro in difesa, guida il reparto e detta i tempi, lasciando perdere questa volta le cavalcate sulla fascia.

Pereira 5.5 - Osa poco nonostante ci sarebbero le condizioni per farlo.

Romulo 6.5 - Freddo dal dischetto, ordinato in mezzo e all'occorrenza sempre utile negli inserimenti.

Sandro 6 - Duro quando serve, riuscendo anche a non farsi ammonire. Sicuro come sempre. (dal 72' Mazzitelli 6 - Entra quando i ritmi si alzano, gestisce bene la situazione).

Bessa 7 - Sfiora il gol dopo pochi minuti, si procura il rigore dell'1-0. In questo pomeriggio si rende più pericoloso sia di Piatek che di Kouamé. (daoll'85' Hiljemark sv).

Lazovic 5.5 - Poco pericoloso davanti.

Kouamé 5.5 - Qualche sponda e qualche buon movimento al limite dell'area a portarsi dietro i difensori friulani. Poca incisività davanti e viene graziato con un giallo che poteva essere rosso per aver allargato troppo il gomito. (dal 76' Gunter sv).

Piatek 5.5 - Questa volta non è incisivo. Si muove anche bene nel primo tempo, ma nella ripresa praticamente non si vede.